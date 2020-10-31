Viyana'da sinagog yakınlarında saldırı

Avusturya basını Viyana'da bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği haberleri geçiyor. Kronen gazetesinde yer alan haberde, Pazartesi akşamı düzenlenen saldırıda bir polis memurunun vurularak öldürüldüğü ifade edildi. Gazete, çatışmada ağır yaralanan polisin kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini aktardı. Saldırganlardan birinin ise üzerindeki bombayı patlatarak intihar ettiği bildirilirken, diğer saldırganların şehir merkezine doğru kaçtığı belirtildi. Avusturya basınından alınan haberlere göre saldırganlardan biri sağ olarak ele geçirildi. Aynı kaynaklar saldırganların bazı kişileri rehin aldıklarını, çok sayıda kişinin de saldırı sırasında öldürüldüğü bilgisini geçiyor.

Kronen gazetesi, Schwedenplatz (İsveç Meydanı) civarında silahlı çatışma sesleri duyulduğunu yazdı.

Avusturya APA ajansına açıklama yapan Avusturya İçişleri Bakanlığı yetkileri olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Viyana polisinin twitter hesabından yapılan açıklamada, şehir merkezinde "büyük bir polis operasyonu" düzenlendiğini bildirildi. Emniyet sözcüsü ise şu an için daha fazla açıklama yapılmayacağını kaydetti. Polis halktan çatışmanın olduğu bölgeden uzak durmasını istedi.

Kronen gezetesi, Avusturya Yahudi Cemaatininin Yahudi vatandaşlara evlerini terk etmemeleri çağrısında bulunduğunu da duyurdu.

dpa, afp/TY,BÖ

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