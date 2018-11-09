 Viyana′da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | AVRUPA | DW | 21.12.2018

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AVRUPA

Viyana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Lugeck bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Terör saldırısı ihtimali üzerinde durulmuyor.

Österreich Polizist (Reuters/L. Foeger)

Bir polis memuru saldırının ardından suç mahallinde

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın şehir merkezinde silahlı bir saldırı düzenlendi. Avusturya kamu televizyonu ORF, saldırının Cuma gününün öğlen saatlerinde kentin Lugeck bölgesinde düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonucunda kanlar içinde bulunan iki kişiden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

oe.24 haber sitesinin aktardığına göre, 5 ila 10 atışta bulunan saldırgan, her iki kişiyi de başından vurdu.
Polis alanda güvenlik çemberi oluşturdu.

Viyana polisi tarafından yapılan açıklamada, bir terör saldırısı ihtimali üzerinde durulmadığı kaydedildi.


Olay mahallinin yakınlarındaki bir Schnitzel restoranının sahibi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırgan ve diğer iki kişinin olaydan önce restoranda yemek yediğini ve herhangi bir şekilde dikkat çekmediklerini kaydetti. Cinsiyeti erkek olduğu belirtilen failin olayın ardından kaçtığı kaydedildi. Polis saldırganı aramaya devam ediypr.
 

AFP,dpa/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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