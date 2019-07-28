 Viyana′da nükleer anlaşma görüşmeleri | DÜNYA | DW | 28.07.2019

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DÜNYA

Viyana'da nükleer anlaşma görüşmeleri

ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmayı ayakta tutmak isteyen taraf devletler Viyana'da bir araya geldi. İran, toplantıyı "yapıcı" olarak nitelendirdi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (JCPOA) uygulanması için taraflar Viyana'da son olarak 28 Haziran'da bir araya gelmişti.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (JCPOA) uygulanması için taraflar Viyana'da son olarak 28 Haziran'da bir araya gelmişti.

İran ile 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmayı Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı çekilme kararına rağmen kurtarmak isteyen ülkeler bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakereci Abbas Irakçi toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini söyleyen Irakçi, "Avrupalı ülkeler taahhütlerini yerine getirmediği sürece İran, anlaşmadan doğan yükümlülüklerini azaltmaya devam edecektir" dedi.

İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin, ABD'nin Mayıs ayında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasının ardından nükleer anlaşmayı ayakta tutmak için görüşmeler yürütüyor.

ABD'nin yaptırımlarına karşı, anlaşmaya taraf devletlerden güvence isteyen İran, konuya ilişkin adım atılmadığı gerekçesiyle sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya almıştı. İran bu kapsamda zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşma yönünde adımlar atmış ayrıca Cumhurbaşkanı Ruhani, uranyum zenginleştirme oranının da yükseltileceğini ifade etmişti.

İngiltere ile tanker krizi

Toplantıda, kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (JCPOA) korunmasını sağlayacak esasların yanı sıra İran ve Batı arasında son dönemde yaşanan gerginlikler de ele alındı.

İngiltere ile yaşanan tanker krizine değinen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerine Cebelitarık Boğazı'nda el konulmasını da eleştirdi. Irakçi, "Anlaşmaya taraf olan devletler İran'ın petrol ticaretine engel olmamalıdır" dedi.

Reuters/MY,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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