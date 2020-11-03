 Viyana saldırısını IŞİD üstlendi | AVRUPA | DW | 03.11.2020

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AVRUPA

Viyana saldırısını IŞİD üstlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da pazartesi akşamı düzenlenen silahlı saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

Österreich Wien nach dem Terroranschlag (Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance)

IŞİD, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Pazartesi akşam saatlerinde düzenlenen, dört kişinin öldürüldüğü terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Terör örgütü tarafından salı günü mobil mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla yapılan açıklamada sinagog ve opera binasının yakınlarındaki saldırının "bir hilafet askeri" tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

IŞİD'İN propaganda organı Amaq tarafından yapılan başka bir açıklamada da Viyana'daki silahlı saldırının "bir İslam Devleti savaşçısı" tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Amaq, saldırgana ait silahlı bir fotoğraf da yayınladı.

Viyana şehir merkezinde Pazartesi saat 20.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirmişti. 14 kişi de yaralanmıştı. 20 yaşındaki saldırgan Kujtim Fejzulai ise polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

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Viyana halkı tepkili

dpa/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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