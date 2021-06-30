MULTİMEDYA

Virüsler laboratuvarlardan sızar mı?

İşlev kazanımı deneyleri, mevcut virüslerin bulaşıcılığını ve virülansını artırmayı ve bu da onları insanlar için daha ölümcül hale getirmeyi amaçlar. Belirtilen amaç, patojenleri daha iyi anlamak ve gelecekteki olası pandemiler için aşı geliştirmektir. Uzmanlar, bu tür araştırmaların son derece tehlikeli olduğunu ve yasaklanması veya düzenlenmesi gerektiğini söylüyor.