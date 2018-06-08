Veysel Ok'un davasına bakan hâkim çekildi

Avukat Veysel Ok'un "devletin kurum ve yargı organlarını aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davanın Salı günü gerçekleşen dokuzuncu duruşmasında hâkim, davadan çekildi.

İstanbul 37’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bakan hâkim Hakkı Yeşilkaya çekilme gerekçesi olarak Ok'un müvekkilliğini yaptığı gazeteci Ahmet Altan hakkında daha önceden görülen bir davaya şikayetçi sıfatıyla katılmış olmasını gösterdi. Hâkim bu gerekçeyle, Ok hakkında görülen davada tarafsız kalamayacağını açıkladı.

Kapatılan Özgür Düşünce gazetesinde 25 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan bir röportajı nedeniyle hakkında TCK'nın 301'inci maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamasıyla dava açılan Ok'un iki yıla kadar hapsi isteniyor.

Avukat Ok, söz konusu söyleşide "Bu dönem en büyük fark yargı mensuplarının tek renkte olması. Son iki yıldır karşılaştığımız hemen hemen tüm yargı mensupları tek renkli, tek fikirli. Sulh Ceza Hâkimlerini görüyoruz. Buralarda görülen davalarda ne savunma, ne itiraz işliyor. Şu anda bütün gazeteciler sürekli 12 tane Sulh Ceza Hâkimliğine çıkıp duruyor. Bu hâkimlerin paylaşımları ve sempatileri belli. Bu anlamda hâkimlere karşı savunmanız istediğiniz kadar güçlü olsun kararı etkileyemiyor" demişti.

Hâkimin davadan çekilmesi üzerine ertelenen duruşma 22 Kasım'da yapılacak.

DW,AP/MY,CÖ

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