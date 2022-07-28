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Formula 1 pilotu Sebastian Vettel - (30.06.2022 / Silverstone, İngiltere)
Fotoğraf: Molly Darlington/REUTERS
SporAlmanya

Vettel Formula 1'e veda ediyor

1 saat önce

Alman pilot Sebastian Vettel, ailesine daha fazla zaman ayırabilmek için sezon sonunda Formula 1 kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

https://www.dw.com/tr/vettel-formula-1e-veda-ediyor/a-62632899

Formula 1'de dört kez dünya şampiyonu olan Alman pilot Sebastian Vettel, sezon sonunda bu spora veda edeceğini duyurdu. Macaristan Grand Prix'si için Budapeşte'de bulunan Vettel, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Sene sonunda Formula 1'deki süremi noktalayacağım. Benim Formula 1'e olan tutkum fazlasıyla zamanımı alıyor; ailemle birlikte geçirmek istediğim zamanı" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Aston Martin ile yarışan ünlü pilot, "Hedeflerim değişti. Yarış kazanmak ve şampiyonluklardan çocuklarıma doğru" diyen Vettel, "Onların büyüdüğünü görmek, onlara kendi değerlerimi aktarmak, onları dinlemek ve artık onlardan vedalaşmamak istiyorum. Onlardan öğrenmek ve ilham almak istiyorum" şeklinde konuştu.

"O tam bir efsane"

Vettel'in veda mesajının ardından çok sayıda eski ve halihazırda yarışan Formula 1 pilotu, çeşitli platformlarda duygularını paylaştı. Twitter üzerinden bir açıklama yapan Formula 1 pilotu Mick Schumacher, 35 yaşındaki Vettel'in bir "ilham kaynağı" olduğunu belirterek, "İkimizin de sevdiği bu spora kattığın her şey için teşekkürler" söyleminde bulundu:

Eski dünya şampiyonlarından Nico Rosberg ise Vettel'in "Gerçek bir efsane" olduğunu vurgulayarak, "En çok saygı duyduğum rakiplerden biriydi" dedi:

 

Yedi dünya şampiyonluğu ile bu alanda rekoru elinde bulunduran İngiliz pilot Lewis Hamilton da Sebastian Vettel'e veda mesajında, "Seb, rakibim olman benim için bir onurdu. Dostum olman ise daha büyük bir onur" ifadelerini kullandı:

2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında art arda dört kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Vettel, toplamda 53 kez damalı bayrağı ilk sırada görürken, 122 kez de podyuma çıkma başarısı gösterdi. Üç çocuk babası Vettel, son zamanlarda özellikle iklim koruma, LGBTQ bireylerin hakları ve ırkçılık karşıtı faaliyetlere verdiği destekle ön plana çıkıyordu.

 

SID,dpa / ET,SÖ

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