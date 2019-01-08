Veri hırsızlığı zanlısı: Kızgındım

Federal Emniyet Teşkilatı’nın (BKA) verdiği bilgilere göre veri hırsızlığı ile suçlanan zanlı gözaltındaki sorgusunda, bilgilerini çalarak internet üzerinden yayınladığı kişilere yaptıkları açıklamalar nedeniyle kızgın olduğunu belirtti. BKA, hakkındaki suçlamaları büyük oranda kabul eden zanlının, suç olduğunu kabul ettiği eylemini aynı zamanda bir "aydınlatıcı faaliyet" olarak gördüğünü bildirdi. Teşkilat ayrıca eldeki emarelerin şu an için zanlının tek başına hareket ettiğini gösterdiğini duyurdu.

Emniyet birimlerince zanlının yaşadığı evde ele geçirilen bilgisayarlar ve veri taşıyıcılar üzerinde yapılan inceleme sürüyor. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, emniyet birimlerini, "suçu süratli bir biçimde açığa çıkardıkları için" tebrik etti. Seehofer, "Frankfurt Başsavcılığı'na bağlı Merkezi İnternet Suçları Dairesi, Federal Enformasyon Teknolojisi Güvenliği Dairesi ve eyalet emniyet birimlerinin verimli ortak çalışması sonucu zanlı hızlı bir şekilde yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya'da geçen hafta ortaya çıkan veri hırsızlığı skandalından 1000 dolayında siyasetçi, sanatçı ve gazeteci etkilendi. Çalındıktan sonra internet ortamında ifşa edilen kişisel veriler arasında fotoğraflar, yazışmalar ve telefon numaraları gibi bilgilerin bulunduğu belirtildi. Skandaldan sağ popülist Almanya İçin Alternatif partisi (AfD) dışında Federal Meclis'te grubu bulunan tüm partilere mensup siyasetçiler etkilenmişti.

AFP, dpa/ET,

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