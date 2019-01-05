Veri hırsızlığı soruşturmasında bir eve baskın

Almanya'da politikacı ve tanınmış kişilerin özel bilgilerinin internetten yayınlanmasıyla patlak veren skandalın soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Heilbronn'daki bir evde polis tarafından arama yapıldığı öğrenildi. Alman basınına yansıyan haberlerde, evde oturan ve enformasyon teknolojileri alanında çalışan 19 yaşındaki şahsın tanık olarak ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Federal Emniyet Teşkilatı mensuplarınca arama yapılan evdeki elektronik gereçlere el konuldu. 19 yaşındaki şüpheli saatlerce ifadesinin alındığını ve veri hırsızlığının sorumlusu ile irtibat halinde olduğunu söyledi.

Yüzlerce Alman politikacı ve diğer tanınmış kişilerin çalınarak internetten yayınlanan verileri arasında özel telefon numaraları da bulunuyor. Özel bilgilerin çalınıp internetten yayınladığı Cuma günü öğrenilmişti. Veri bloklarının ilişimlerinin kısa mesaj platformu Twitter üzerinden yayınlandığı hesap kapatıldı.

Parlamenterlerden uyarı ve özeleştiriler

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin dijital platformlar sözcüsü Thomas Jarzombek bir gazeteye verdiği demeçte "önde gelen internet sağlayıcılarını güvenlik inisiyatifine" davet etti. Sadece politikacı ve ünlülerin değil ama interneti kullanan herkesin güvenli iletişim yapısına kavuşturulması gerektiğini belirten Jarzombek özel elektronik posta adreslerinin taşıdığı öneme de işaret etti.

Medyada yer alan haberlere göre konunun Federal Meclis başkanlığında görüşüleceği öğrenildi. Meclis Başkan Yardımcılarından Hans-Peter Friedrich interneti kullanan herkesin sanal ortamın risklerinden haberdar olması gerektiğini söyledi. Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki meclis üyelerinin sosyal medya hesaplarına gereken özeni göstermedikleri eleştirisinde bulundu.

DW,afp/AG, BÖ

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