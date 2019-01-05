 Veri hırsızlığı soruşturmasında bir eve baskın | ALMANYA | DW | 07.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Veri hırsızlığı soruşturmasında bir eve baskın

Almanya'daki dijital veri hırsızlığı skandalı soruşturması çerçevesinde bir eve baskın düzenlendiği ve 19 yaşındaki bir şüphelinin sorgulandığı bildirildi. Skandala ilişkin tartışmalar sürüyor.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (picture-alliance/dpa/O. Berg)

Almanya'da politikacı ve tanınmış kişilerin özel bilgilerinin internetten yayınlanmasıyla patlak veren skandalın soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Heilbronn'daki bir evde polis tarafından arama yapıldığı öğrenildi. Alman basınına yansıyan haberlerde, evde oturan ve enformasyon teknolojileri alanında çalışan 19 yaşındaki şahsın tanık olarak ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Federal Emniyet Teşkilatı mensuplarınca arama yapılan evdeki elektronik gereçlere el konuldu. 19 yaşındaki şüpheli saatlerce ifadesinin alındığını ve veri hırsızlığının sorumlusu ile irtibat halinde olduğunu söyledi.

Yüzlerce Alman politikacı ve diğer tanınmış kişilerin çalınarak internetten yayınlanan verileri arasında özel telefon numaraları da bulunuyor. Özel bilgilerin çalınıp internetten yayınladığı Cuma günü öğrenilmişti. Veri bloklarının ilişimlerinin kısa mesaj platformu Twitter üzerinden yayınlandığı hesap kapatıldı.

Parlamenterlerden uyarı ve özeleştiriler

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin dijital platformlar sözcüsü Thomas Jarzombek bir gazeteye verdiği demeçte "önde gelen internet sağlayıcılarını güvenlik inisiyatifine" davet etti. Sadece politikacı ve ünlülerin değil ama interneti kullanan herkesin güvenli iletişim yapısına kavuşturulması gerektiğini belirten Jarzombek özel elektronik posta adreslerinin taşıdığı öneme de işaret etti.

Medyada yer alan haberlere göre konunun Federal Meclis başkanlığında görüşüleceği öğrenildi. Meclis Başkan Yardımcılarından Hans-Peter Friedrich interneti kullanan herkesin sanal ortamın risklerinden haberdar olması gerektiğini söyledi. Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki meclis üyelerinin sosyal medya hesaplarına gereken özeni göstermedikleri eleştirisinde bulundu.

DW,afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Veri hırsızlığı skandalında yeni gelişme

Almanya'da yüzlerce politikacı ve ünlünün etkilendiği veri hırsızlığı skandalından Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi'nin (BSI) aralık ayından bu yana haberinin olduğunun ortaya çıkması büyük tepki çekti. (05.01.2019)  

Almanya'da yüzlerce siyasetçiye siber saldırı

Almanya'da AfD hariç tüm partilerden yüzlerce siyasetçi ve ünlünün verileri internete sızdırıldı. İsimler arasında Merkel de bulunuyor. Veriler arasında kredi kartı bilgileri ve mesajlaşmaların da olduğu belirtildi. (04.01.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild Laptop IT Hacker

Veri hırsızlığı skandalında yeni gelişme 05.01.2019

Almanya'da yüzlerce politikacı ve ünlünün etkilendiği veri hırsızlığı skandalından Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi'nin (BSI) aralık ayından bu yana haberinin olduğunun ortaya çıkması büyük tepki çekti.

Angela Merkel telefoniert

Alman hükümetinden siber saldırı açıklaması 04.01.2019

Alman hükümeti, Başbakan Merkel dahil yüzlerce siyasetçi ve ünlü kişiye ait kişisel verilerin internete sızdırılmasını, "ağır bir saldırı" olarak nitelendirdi. Saldırıyı düzenleyenler araştırılıyor.

Deutschland Viergespann auf dem Brandenburger Tor und Kuppel des Reichstags

Almanya'da yüzlerce siyasetçiye siber saldırı 04.01.2019

Almanya'da AfD hariç tüm partilerden yüzlerce siyasetçi ve ünlünün verileri internete sızdırıldı. İsimler arasında Merkel de bulunuyor. Veriler arasında kredi kartı bilgileri ve mesajlaşmaların da olduğu belirtildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland DITIB Zentralmoschee in Köln Ehrenfeld (Imago/Joko)

Müslüman Kardeşler üyelerinin DİTİB konferansına katıldığı iddiası

Müslüman Kardeşler örgütünün ileri gelenlerinin Köln'de DİTİB tarafından düzenlenen bir konferansa katıldığı bildirildi. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 