 Veri hırsızlığı skandalında yeni gelişme | ALMANYA | DW | 05.01.2019

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ALMANYA

Veri hırsızlığı skandalında yeni gelişme

Almanya'da yüzlerce politikacı ve ünlünün etkilendiği veri hırsızlığı skandalından Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi'nin (BSI) aralık ayından bu yana haberinin olduğunun ortaya çıkması büyük tepki çekti.

Symbolbild Laptop IT Hacker (picture alliance/NurPhoto)

Almanya'da yüzlerce siyasetçi ve ünlünün kişisel verilerinin Twitter üzerinden ifşa edilmesinden Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi'nin (BSI) aralık ayından beri haberdar olduğunun ortaya çıkması tepki çekti.

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Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) yayınladığı Federal Meclis milletvekillerine yönelik bir yazıda, teşkilatın söz konusu geniş çaplı veri hırsızlığı olayından ancak Perşembe gecesi haberi olduğu bilgisine yer verdi. Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi'ne söz konusu olayla ilgili takındığı tutum nedeniyle tepki büyüyor.

Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grubu Dijital Politika Sözcüsü Manuel Höferlin "Söz konusu daire edimini gerekçelendirmeli ve eleştirel bir şekilde sorgulamalı" şeklinde konuştu. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch ise "Veri hırsızlığının çapı göz önünde bulundurulduğunda yetkili mercilerin parti ve grup başkanlarını bilgilendirmemiş olmaları kesinlikle kabul edilemez. Saklanacak bir durum mu mevcut?" diye konuştu.

Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi Başkanı Arne Schönbohm ise Phoenix televizyonuna verdiği demeçte "Aralık ayında veri hırsızlığından etkilenen milletvekilleriyle erkenden konuştuk" açıklamasını yaptı. Schönbohm söz konusu veri hırsızlığına yönelik karşı tedbirler alındığını, bunlar arasında olaydan etkilenenlere yardım etmesi için özel bir ekibin gönderilmesinin de bulunduğunu kaydetti. Schönbohm "Erkenden belli girişimler gerçekleşti" diye konuştu.

Angela Merkel telefoniert (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

Angela Merkel

Ne olmuştu?

Geçen Perşembe akşamı Twitter'daki bir hesap üzerinden pek çok siyasetçi ve ünlüye ait kişisel verilerin sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Aralarında Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble'nin de bulunduğu yüzlerce politikacı, ayrıca bazı aktör ve gazeteciler de veri hırsızlığı olayından etkilenmişti. İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre kişisel verileri çalıanan politikacılar arasında Almanya için Alternatif (AfD) partisi dışında kalan tüm partilerden politikacılar bulunuyor.

Veri hırsızlığının, bazı kişilerin Sosyal Demokrat Partili politikacı Martin Schulz'u gizli telefon numarasından araması üzerine duyulduğu ve ardından Kuzey Ren Vestfalya emniyet teşkilatının devreye girdiği kaydediliyor.

Sızdırılan bilgiler arasında cep telefonu numaraları, kişisel adresler, e-posta adresleri, nüfus cüzdanı kopyaları, kira kontratları, chat yazışmaları, fatura ve mektuplar bulunuyor. Ayrıca bu kişilerin partnerlerine ve çocuklarına ait Skype kullanıcı adları, fotoğraflar ve kişisel sohbetlerin de paylaşıldığı belirtiliyor.

BKA Bundeskriminalamt Meckenheim (Imago/photothek/T. Imo)

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA)

Veriler hâlâ dolaşımda olabilir

Verilerin sızdırıldığı Twitter hesabı kapatılırken, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Federal Meclis milletvekillerine yönelik yayınladığı yazıda verilerin çoktan pek çok kez kopyalanmış olabileceği ve halen WhatsApp veya farklı internet siteleri üzerinden dolaşımda olabileceği konusunda uyardı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un internet sitesinde yer alan bir habere göre, verilerin sızdırıldığı Twitter hesabının sahibinin Youtube çevrelerinde tanınan bir isim olduğu iddia edildi. Cuma günü sitede yayınlanan habere göre bu kişi daha önce de birçok hesabı hackledi. faz.net saldırılardan etkilenenlerin "Hepimiz bu oyuna maruz kaldık" dediğini aktardı.

dpa/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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