 Veri hırsızlığı skandalında gözaltı | ALMANYA | DW | 08.01.2019

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ALMANYA

Veri hırsızlığı skandalında gözaltı

Almanya'daki yüzlerce politikacı ve ünlülerin şahsi bilgilerini internet üzerinden yayınlanmasıyla patlak veren skandal ile ilgili olarak 20 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Illustration - Computer - Cyberkriminalität (picture-alliance/dpa/O. Berg)

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, gözaltına alınan şahıs suçunu itiraf etti. Spiegel haber portalı, ilk bilgilere göre, şahsın tek başına hareket ettiği, yabancı gizli sevislerle herhangi bir bağlantısı olmadığı bilgisine yer verdi. 

Federal Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, daha önce evinde arama yapılan şüpheli şahsın Pazar günü gözaltına alındığı belirtildi.

İnternet üzerinden yayınlanan şahsi verilerin önemli bölümünün irtibat bilgilerinden oluştuğu, 50 ila 60 kadarının ise suç teşkil ettiği açıklandı. Önümüzdeki saatlerde Federal Emniyet Teşkilatı ve Almanya İçişleri Bakanlığında soruşturmayla ilgili basın toplantısı düzenlenecek.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya'da geçen hafta ortaya çıkan veri hırsızlığı skandalından 1000 dolayında siyasetçi, sanatçı ve gazeteci etkilendi. Çalındıktan sonra internet ortamında ifşa edilen kişisel veriler arasında fotoğraflar, yazışmalar ve telefon numaraları gibi bilgilerin bulunduğu belirtildi. Skandaldan sağ popülist Almanya İçin Alternatif partisi (AfD) dışında Federal Meclis'te grubu bulunan tüm partilere mensup siyasetçiler etkilenmişti.

Hırsızlık skandalının ortaya çıkmasından sonra başlatılan soruşturma kapsamında dün Heilbronn kentinde de bir eve baskın düzenlenmişti. Öte yandan verilerin yayınlandığı Twitter hesabı da kapatıldı.

Federal hükümet, hırsızlık kandalından "sonuçlar çıkarıldığını" ve siber güvenliğin güçlendirileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda, Almanya'da yeni bir "siber savunma merkezi" kurulması da planlanıyor.

DW,dpa,afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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