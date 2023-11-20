Shakira 7,3 milyon euro ceza ödeyecek

İspanya'da vergi kaçırma suçundan yargılanan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, hakkındaki davanın düşürülmesi karşılığında savcılık makamıyla anlaşmaya vardı.

AFP'nin haberine göre, İspanyol devletine 2012-2014 yılları arasındaki kazancı üzerinden ödemesi gereken 14,5 milyon euro vergiyi ödemediği için yargılanan Kolombiyalı şarkıcı, Barcelona'daki mahkemede yapılan ilk duruşmada, varılan anlaşma kapsamında üç yıl tecilli hapis cezasına çarptırılmayı ve 7,3 milyon euro para cezası ödemeyi kabul etti.

ABD'nin Miami kentinde yaşayan Shakira, İspanya'daki yargılama sonucunda suçlu bulunduğu takdirde sekiz yıl hapis ve 24 milyon euro para cezalarına çarptırılma riskiyle karşı karşıyaydı.

İspanya'da hakkında başka bir vergi kaçakçılığı soruşturması daha yürütülen 46 yaşındaki şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada asılsız olarak nitelendiridiği tüm bu suçlamalarla sonuna kadar mücadele edeceğini söylemişti.

Shakira: Kazanmak bir zafer olmayacaktı

Shakira, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada ise masum olduğunu göstermek için mücadele etmeye hazır olduğunu, ancak çocuklarını ve kariyerini düşündüğü için anlaşma yolunu tercih ettiğini belirtti.

Shakira, "Hayatından uzun yıllar çalacak bir bedeli varsa, kazanmanın bir zafer olmadığını sonucuna ulaştım" dedi.

Tam adı Shakira Isabel Mebarak Ripoll olan şarkıcı, Barcelona futbol kulübünün eski yıldızı Gerard Pique ile olan birlikteliğinin 2011 yılında medyaya yansımasının ardından İspanya'ya taşınmıştı. Ancak 2015'e kadar Bahamalar'da vergi mükellefi olarak kalmaya devam etmişti. Barcelona savcılığı ise yılın altı ayından fazlasını İspanya'da geçirdiği için Shakira'nın bu ülkede vergi ödemesi gerektiğini iddia ediyordu. Bu iddiaya karşı çıkan Shakira, 2015'ten itibaren tam zamanlı olarak İspanya'ya taşındığını savunuyordu. Haziran 2022'de Pique'den ayrıldığını duyuran Shakira, İspanyol futbolcudan olan çocukları Milan ve Sasha ile birlikte Nisan 2023'te Miami'ye taşınmıştı.

Shakira geçen Perşembe günü İspanya'nın Sevilla kentindeki Latin Grammy Ödülleri töreninde iki ödül almıştı.

DW,rtr,AFP/CÖ,HS

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