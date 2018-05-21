 Venezuela′ya enflasyon uyarısı: Yüzde bir milyona çıkabilir | EKONOMİ | DW | 24.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Venezuela'ya enflasyon uyarısı: Yüzde bir milyona çıkabilir

Venezuela'da enflasyon oranının yüzde bir milyona çıkacağı tahmin ediliyor. IMF, bütçe açıklarının para arzını artırma yoluyla finanse edilmesini eleştirdi.

Venezuela Geldscheine Währung (picture-alliance/Zumapress/J. C. Hernandez)

Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomik krizin hüküm sürdüğü Venezuela'da enflasyon oranının yılsonuna kadar yüzde bir milyona çıkabileceğini açıkladı. IMF'in Latin Amerika ülkeleriyle ilgili tahmin raporunda, "Venezuela'daki gelişmenin 1923 yılında Weimar Cumhuriyeti Almanya'sında kaydedilen fiyat erozyonuyla kıyaslanabileceği" belirtildi.

Sosyalist hükümetin yönettiği Venezuela'da enflasyonun yılın sonlarında yüzde 13 bini bulacağı tahmin edilmekteydi. Para Fonu'nun analiz uzmanı Alejandro Werner Venezuela'nın modern iktisat tarihinin en ağır krizini geçirmekte olduğunu kaydetti.

Venezuela Bolivar Banknote Geldschein Währung

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

IMF'in raporunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin bütçe açığını para arzını artırma yoluyla kapatmaya çalışmasının enflasyonu körüklediği belirtiliyor. Werner, Venezuela'nın yurt içi hasılasının bu yıl yüzde 18 oranında daralacağını tahmin ettiklerini söyledi. Nisan ayı tahmin raporunda daralmanın yüzde 15 dolayında olacağı belirtilmekteydi. Werner, milli gelirdeki düşüşün nedenleri arasında, dünyanın en büyük rezervlerinin bulunduğu Venezuela'nın daha az petrol üretmesinin de bulunduğunu söyledi.

Döviz sıkıntısı

Alejandro Werner Latin Amerika ülkesindeki ekonomik durumun Almanya'daki aşırı enflasyon yıllarını akla getirdiğini belirtti. 1914 – 1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya'da Weimar Cumhuriyeti dönemi başlamış ve hükümet savaş neticesinde ortaya çıkan borçları banknot arzını şişirerek ödeme yolunu seçmişti. Savaş sona erdiğinde Almanya'nın borçları 150 milyar Mark'ı bulmaktaydı. Hükümet mali disipline ağırlık vermek yerine para arzını arttırmış ve kısa zamanda bir litre sütün fiyatı 26 milyara, somun ekmeğin fiyatı ise 105 milyar Mark'a çıkmıştı.

Venezuela kötü ekonomik yönetim ve petrol fiyatının nispeten düşük düzeyde seyretmesi nedeniyle ağır ekonomik krize sürüklenmiş ve yokluk baş göstermişti. Döviz sıkıntısı yüzünden gıda ve ihtiyaç maddesi ithal edilemediğinden ülkede açlık çekenlerin sayısı artıyor.

Video izle 03:25
Şimdi canlı
03:25 dk

Venezuela'nın krize direnen genç beyinleri

DW,dpa, epd/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Venezuela’da Maduro zaferini ilan etti

Venezuela’da devlet başkanlığı seçimlerini iktidardaki Nicolas Maduro kazandı. Seçimleri boykot etmeyen tek muhalif aday Henri Falcon ise birçok usulsüzlük yapıldığını iddia ederek oylamayı tanımadığını açıkladı. (21.05.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Venezuela'nın krize direnen genç beyinleri  

Venezuela'da enflasyon oranı yüzde 16 bin  

Benzer içerik

Venezuela Wahlen - Nicolas Maduro

Venezuela’da Maduro zaferini ilan etti 21.05.2018

Venezuela’da devlet başkanlığı seçimlerini iktidardaki Nicolas Maduro kazandı. Seçimleri boykot etmeyen tek muhalif aday Henri Falcon ise birçok usulsüzlük yapıldığını iddia ederek oylamayı tanımadığını açıkladı.

Venezuela Caracas - Venezuela Flagge mit Schatten eines Protestierenden

Venezuela'da muhalefet başkanlık seçimini boykot edecek 22.02.2018

Venezuela'nın en büyük muhalefet ittifakı 22 Nisan'daki başkanlık seçimini boykot edecek. Başkan Maduro siyasi ve ekonomik krize rağmen oylamayı kazanacağına güveniyor.

Venezuela Wahlen

Venezuela'da muhalefetin boykot ettiği seçim 20.05.2018

Venezuela'da muhalefetin boykot ettiği seçimlerde oy verme işlemi başladı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tekrar seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Christine Lagarde kritisch (picture-alliance/dpa/EPA/D. Dal Zennaro)

IMF'den dünya ekonomisi için uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD ile Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari anlaşmazlıkların dünya ekonomisine önemli zarar verebileceği uyarısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 