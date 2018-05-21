Venezuela'ya enflasyon uyarısı: Yüzde bir milyona çıkabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomik krizin hüküm sürdüğü Venezuela'da enflasyon oranının yılsonuna kadar yüzde bir milyona çıkabileceğini açıkladı. IMF'in Latin Amerika ülkeleriyle ilgili tahmin raporunda, "Venezuela'daki gelişmenin 1923 yılında Weimar Cumhuriyeti Almanya'sında kaydedilen fiyat erozyonuyla kıyaslanabileceği" belirtildi.

Sosyalist hükümetin yönettiği Venezuela'da enflasyonun yılın sonlarında yüzde 13 bini bulacağı tahmin edilmekteydi. Para Fonu'nun analiz uzmanı Alejandro Werner Venezuela'nın modern iktisat tarihinin en ağır krizini geçirmekte olduğunu kaydetti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

IMF'in raporunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin bütçe açığını para arzını artırma yoluyla kapatmaya çalışmasının enflasyonu körüklediği belirtiliyor. Werner, Venezuela'nın yurt içi hasılasının bu yıl yüzde 18 oranında daralacağını tahmin ettiklerini söyledi. Nisan ayı tahmin raporunda daralmanın yüzde 15 dolayında olacağı belirtilmekteydi. Werner, milli gelirdeki düşüşün nedenleri arasında, dünyanın en büyük rezervlerinin bulunduğu Venezuela'nın daha az petrol üretmesinin de bulunduğunu söyledi.

Döviz sıkıntısı

Alejandro Werner Latin Amerika ülkesindeki ekonomik durumun Almanya'daki aşırı enflasyon yıllarını akla getirdiğini belirtti. 1914 – 1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya'da Weimar Cumhuriyeti dönemi başlamış ve hükümet savaş neticesinde ortaya çıkan borçları banknot arzını şişirerek ödeme yolunu seçmişti. Savaş sona erdiğinde Almanya'nın borçları 150 milyar Mark'ı bulmaktaydı. Hükümet mali disipline ağırlık vermek yerine para arzını arttırmış ve kısa zamanda bir litre sütün fiyatı 26 milyara, somun ekmeğin fiyatı ise 105 milyar Mark'a çıkmıştı.

Venezuela kötü ekonomik yönetim ve petrol fiyatının nispeten düşük düzeyde seyretmesi nedeniyle ağır ekonomik krize sürüklenmiş ve yokluk baş göstermişti. Döviz sıkıntısı yüzünden gıda ve ihtiyaç maddesi ithal edilemediğinden ülkede açlık çekenlerin sayısı artıyor.

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DW,dpa, epd/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe