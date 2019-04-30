Venezuelalıların sokağa çıkması bekleniyor

Venezuela'da ocak ayında kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun, Salı günü beraberindeki bir grup silahlı askerle birlikte ayaklanma çağrısı yapmasının ardından ülkede bugün halkın sokağa çıkması bekleniyor. Guaido ülke tarihindeki "en büyük" yürüyüş için çağrıda bulundu.

Guaido 1 Mayıs'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için planın "son evresinin" uygulmaya gireceğini söyledi. Muhalif lider Guaido Salı gecesi yaptığı açıklamada "Yarın Özgürlük Operasyonu'nu uygulamasına devam edeceğiz. Son evreye başlıyoruz ve (devlete) zorla el koyma bitene kadar sokaklardayız" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Maduro: Sorumlular cezalandırılacak

Diğer taraftan Venezuela Devlet Başkanı Maduro da destekçilerine 1 Mayıs'ta sokağa çıkma çağrısında bulundu. Maduro "darbe girişiminin" başarısız olduğunu açıkladı ve ayaklanmadan sorumlu olanların "cezai takibata" uğrayacağını söyledi. Maduro televizyon ve radyolarda yayınlanan konuşmasında "Bu cezasız kalmayacak" dedi. Başkent Caracas yakınlarındaki La Carlota askeri üssü etrafında toplanan muhalif göstericilere Salı günü hükümet güçlerince müdahale edilmişti.

Muhalif lider Juan Guaido

Ayaklanma çağrısı

Dün başkent Caracas'ta ağır silahlı askerler ve 2017'de ev hapsine alınan siyasi aktivist Leopoldo Lopez ile birlikte sokağa çıkan Guaido, kendine destek veren askerlerle birlikte Venezuela'nın anayasasını korumak üzere harekete geçtiklerini açıklamıştı. Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise askeri liderlerle görüştüğünü ve "tam bağlılık" niteliğindeki desteklerini aldığını açıklamıştı.

Lopez ve ailesinin önce Şili ve ardından İspanya elçiliğine, Guaido'ya destek veren 25 askerin ise Brezilya diplomatik temsilciliğine sığındığı bildirildi.

Guaido'nun ayaklanma çağrısı uluslararası alanda da yankı bulmuş, ABD dahil birçok ülke desteğini yinelerken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "darbe girişimini kınadığını" açıklamıştı. Guaido, geçen ocak ayında yaptığı çıkışın ardından ABD dahil 50'den fazla ülke tarafından Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanınmıştı.

dpa,Reuters, AP, AFP/SSB, ET

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