 Venezuela′dan Avrupa ülkelerinin ″seçimlere gidilsin″ talebine yanıt | DÜNYA | DW | 27.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Venezuela'dan Avrupa ülkelerinin "seçimlere gidilsin" talebine yanıt

Venezuela, Avrupa ülkelerinin seçim çağrısını geri çevirdi. Öte yandan ABD ve Venezuela arasındaki diplomat gerilimi sürüyor.

Symbolbild: USA und Venezuela (Getty Images/AFP/J. Eisele)

BMGK / New York

Önerdiğimiz linkler

Almanya, İspanya ve Fransa sekiz gün içinde seçimlere gidilmemesi halinde Venezuelalı muhalif lider Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı. (26.01.2019)

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido yeni kitlesel gösterilere hazırlanıyor. Guaido’nun devlet başkanlığını ilk tanıyan ülke olan ABD ise Nicolas Maduro üzerindeki baskısını artırıyor. (26.01.2019)

Caracas ve Washington arasındaki bağlar, Maduro’nun ABD ile diplomatik ilişkileri kesmesiyle hiç olmadığı kadar gerginleşti. Ancak iki ülkenin ilişkileri geçmişte bu kadar kötü değildi. Peki, bozulma nerede başladı? (26.01.2019)

Venezuela, Avrupa ülkelerinin yaptığı sekiz gün içinde seçimlere gidilmemesi halinde Venezuelalı muhalif lider Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacakları açıklamasına yanıt verdi. ABD'nin başvurusuyla Venezuela'daki siyasi krizi tartışmak için New York'ta Cumartesi günü olağanüstü toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza söz konusu çağrıyı "neredeyse çocukça" şeklinde niteleyerek geri çevirdi. Arreaza, "Bağımsız bir halka bir mühlet dayatma ya da ültimatom verme hakkına sahip olduğunuz fikrine nereden kapılıyorsunuz?" diye konuştu. Dışişleri Bakanı, ülkesinin kimsenin hiçbir karar veya kuralı zorla dikte etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Maduro'nun müttefikleri arasında yer alan Rusya da seçimlere gidilmesi talebini geri çevirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu talebin iç politikadaki gerilimi daha da tırmandıracağı kaydedilerek, bağımsız bir ülkenin iç işlerine açık bir şekilde karışılmasına son verilmesi gerektiği belirtildi.

ABD-Venezuela arasında diplomat gerilimi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro geçen Çarşamba Venezuela'nın ABD'deki büyükelçiliğini ve tüm konsolosluklarını kapatma kararı alındığını, tüm diplomatik personeli geri çekeceklerini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Maduro'nun 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediği ABD'li diplomatları geri çekmeyeceklerini açıklamıştı.

72 saatlik sürenin dolmasına kısa bir süre kala Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin konsolosluk işlemleri ve ticari süreçler için her iki başkent, Caracas ve Washington'da karşılıklı olarak ofisler açmayı müzakere edecekleri ve bu sürenin de 30 gün ile sınırlandırıldığı kaydedildi. Açıklamada, bu süreç tamamlanana kadar her iki büyükelçilikte bir kısım diplomatik personelin çalışmaya devam edeceği, iki ülkenin bu ofisler konusunda bir anlaşmaya varamaması durumunda ise kalan diplomatların da geri çekileceği vurgulandı.

dpa/BW,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

 

Benzer içerik

Kombibild Venezuela Maduro und Guaido

Venezuela için hangi ülke ne dedi? 25.01.2019

Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi sonrası uluslararası toplum bölündü. ABD'nin başını çektiği kamp Guaido'yu desteklerken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler Maduro'nun tarafında.

Bildergalerie Venezuela Proteste Nicolas Maduro

Maduro, Türkiye, Rusya ve Çin'e teşekkür etti 25.01.2019

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin yaşadığı kargaşada kendisine verdikleri destekten dolayı Türkiye, Rusya ve Çin'e teşekkür ettiğini açıkladı.

Bildergalerie Venezuela Proteste

BM: Venezuela'da 350 kişi gözaltına alındı 25.01.2019

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'da bu hafta içindeki hükümet karşıtı gösterilerde 350'den fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Venezuela Jahresansprache Präsident Nicolas Maduro im Parlament, Caracas (picture-alliance/AP Photo/A. Cubillos)

Banu Güven: Venezuela’yı savunmak

“Venezuela’da muhalefetin Maduro’yu başkanlıktan indirme girişimi üzerine neyi savunmalı?” Banu Güven DW Türkçe’de yazdı. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  