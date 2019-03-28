Venezuela'daki krizin aşılması için Oslo süreci başlıyor

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido, gelecek hafta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileriyle görüşmek üzere Oslo'ya temsilci göndereceğini söyledi. Norveç'in başkentindeki görüşme, Maduro ile Guaido cepheleri arasında yüz yüze yapılacak ilk resmi görüşme olacak.

Venezuela'da iktidar üzerinde hak iddia eden iki tarafın temsilcileri, geçen hafta birbirlerinden bağımsız olarak Oslo'ya gitmiş ancak ikili bir görüşme yapmamışlardı.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada Guaido, Oslo'ya gönderececeği delegasyonun "hem Norveç hükümeti hem de rejim temsilcileriyle görüşeceğini" söyledi. Norveç'te yapılan ilk görüşmelerde "müzakere" yapılmadığını belirten Guaido, yapılacak olası bir anlaşmanın Maduro'nun görevden ayrılmasına ve yeniden seçimlere gidilmesini beraberinde getirmesi gerektiğini söyledi.

Guaido'nun, Maduro'nun temsilcileri hakkında konuşurken dikkatli bir üslup benimsediği gözlemlendi. Bunun, Guaido'nun Maduro'yu devirmek üzere halka aylarca sokağa çıkma çağrısı yapmasına rağmen hedefe ulaşılamamış olmasından kaynaklandığı yorumu yapılıyor.

Guaido'nun muhalefet delegasyonuna Meclis Sözcü Yardımcısı Stalin Gonzalez ve eski milletvekili Gerardo Blyde liderlik edecek. Her iki isim de Norveçlilerle yapılan ilk görüşmede hazır bulunmuşlardı. Maduro'nun heyetindeyse ilk görüşmelerde İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ve Miranda Valisi Hector Rodriguez yer almıştı. Gelecek hafta yapılacak görüşmelerde ise aynı kişilerin katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

ABD'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımış bulunuyor.

Guaido 30 Nisan tarihinde Maduro'ya karşı askeri darbe düzenlenmesi için çaba sarf etmiş ancak silahlı kuvvetlerin yalnızca 30 üyesi kendisinin yanında yer almıştı. Son dönemde Guaido'nun müttefik ve destekçileri üzerindeki baskıyı artıran Maduro yönetimi, 10 milletvekilini vatan hainliği suçlamasıyla yargılıyor.

AFP/BÜ,ÖA

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