 Venezuela′da yeni parayla enflasyonla mücadele | DÜNYA | DW | 21.08.2018

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DÜNYA

Venezuela'da yeni parayla enflasyonla mücadele

Venezuela hükümeti enflasyonla mücadele kapsamında Bolivar'dan beş sıfır attı. Ülkede enflasyonun yüzde 1 milyona çıkmasından endişe ediliyordu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Yüksek enflasyonla mücadele planını uygulamaya koyan Venezuela hükümeti ulusal para birimi Bolivar'dan beş sıfır attı. Yeni banknotlar "Egemen Bolivar" adı altında dolaşıma girdi. Eski Bolivar banknotlarının bir süre daha kullanılabileceği açıklandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro yıl sonunda yüzde 1 milyonluk orana ulaşmasından endişe edilen hayat pahalılığı artışını önlemeyi hedeflediklerini söyledi. Maduro'nun ekonomi politikalarını eleştiren çevrelerce enflasyonla mücadele planının ülkeyi sosyalizme yaklaştırmayı amaçladığı ve Venezuela'daki krizin daha da derinleşebileceği belirtiliyor.

İşletmeciler Birliği Başkanı Carlos Larrazabal, enflasyonla mücadele planının ülkeyi daha da istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulundu.

Yeni paranın tedavüle girmesine paralel olarak asgari ücrete yüzde 3000 oranında zam yapılması ve devletin gelirini artırmak amacıyla vergilerin yükseltilmesi de kararlaştırıldı. Ayrıca ücretler, fiyatlar ve döviz kurları devlet desteğindeki sanal para birimi Petro'ya endekslendi.

Venezuelalılar ülkeden kaçıyor

  • Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmadan önce Türkiye'de yaşamış olanlar gündelik hayatta milyonlar harcamayı pekala hatırlar. Bugün durum Venezuelalılar için epey benzer! Başkent Caracas'ta bugün 2.4 kiloluk bir tavuk için 14.6 milyon bolivarı gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani 2.2 euroyu.

    Venezuela'da ne ne kadar?

    Tavuğa milyonlar harcamak

    Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmadan önce Türkiye'de yaşamış olanlar gündelik hayatta "milyonlar harcamayı" pekala hatırlar. Bugün durum Venezuelalılar için epey benzer! Başkent Caracas'ta bugün 2.4 kiloluk bir tavuk için 14.6 milyon bolivarı gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani 2.2 euroyu.

  • Domatesin kilosu ise size bir 5 milyon bolivara mal oluyor.

    Venezuela'da ne ne kadar?

    "Çok pahalı geldi"

    Domatesin kilosu ise size bir 5 milyon bolivara mal oluyor.

  • Ülkenin başkenti Caracas'ta bir rulo tuvalet kağıdına 2.6 milyon bolivar ödemeniz gerekiyor! Evet, doğru duydunuz.

    Venezuela'da ne ne kadar?

    Ciddi kriz

    Ülkenin başkenti Caracas'ta bir rulo tuvalet kağıdına 2.6 milyon bolivar ödemeniz gerekiyor! Evet, doğru duydunuz.

  • Peki ya bir kilogram pirinç? Cebinizden tamı tamına 2 buçuk milyon bolivar çıkması gerek.

    Venezuela'da ne ne kadar?

    Hangisi daha ağır?

    Peki ya bir kilogram pirinç? Cebinizden tamı tamına 2 buçuk milyon bolivar çıkması gerek.

  • Üç buçuk milyon Venezuela Bolivarı: Bir paket hijyenik pedi satın alabilmek için kıymanız gereken para bu.

    Venezuela'da ne ne kadar?

    Değersiz para birimi?

    Üç buçuk milyon Venezuela Bolivarı: Bir paket hijyenik pedi satın alabilmek için kıymanız gereken para bu.

  • Bebeğinize bir paket çocuk bezi almak içinse - sıkı tutunun – 8 milyon bolivar ödemeniz lazım.

    Venezuela'da ne ne kadar?

    Her şey bebeğiniz için

    Bebeğinize bir paket çocuk bezi almak içinse - sıkı tutunun – 8 milyon bolivar ödemeniz lazım.

  • Ve büyük topa geldik… Bir kilogram peynir Venezuela'da tam 7 buçuk milyon bolivar değerinde. Ancak umudunuzu kaybetmeyin! Venezuela hükümeti paradan beş sıfır atmaya hazırlanıyor. Bu gerçekleştikten sonra bir kilo peynir yalnızca 75 bolivar olacak.

    Venezuela'da ne ne kadar?

    "Peyniiir" demeyi unutun

    Ve büyük topa geldik… Bir kilogram peynir Venezuela'da tam 7 buçuk milyon bolivar değerinde. Ancak umudunuzu kaybetmeyin! Venezuela hükümeti paradan beş sıfır atmaya hazırlanıyor. Bu gerçekleştikten sonra bir kilo peynir "yalnızca" 75 bolivar olacak.


Ekonomik kriz nedeniyle şimdiye kadar iki milyon Venezuelalı'nın ülkeden ayrıldığı tahmin ediliyor. Günde ortalama 500 Venezuelalı'nın kaçtığı Brezilya'ya Pazartesi günü ise 900 kişinin daha geldiği açıklandı. Hafta sonunda Brezilyalılarla göçmenler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle bin 200 Venezuelalı ülkesine dönmüş ve Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer sınır bölgesine askeri birlik sevk ettirmişti.

Ham petrolün ucuzlaması derin resesyona sürüklenen Venezuela'nın döviz gelirlerinin önemli oranda azalmasına yol açmış ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre ülke ekonomisi 2017 yılında yüzde 12 oranında küçülmüştü. Maduro, muhalefet tarafından dikta rejimi kurmakla, kötü yönetimle ve yolsuzlukla suçlanıyor. Maduro ise ekonomik durumdan, ülkesine ekonomik savaş açtığını iddia ettiği ABD'yi sorumlu tutuyor.

DW, Reuters, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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