 Venezuela′da on binlerce kişi Maduro′yu protesto etti | DÜNYA | DW | 07.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Venezuela'da on binlerce kişi Maduro'yu protesto etti

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido liderliğindeki on binlerce muhalif, başkent Caracas'ta protesto gösterileri düzenledi.

default

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro karşıtları Cumartesi günü Başkent Caracas'ta "Özgürlük Operasyonu" adını verdikleri gösteride bir araya geldi. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, on binlerce muhalifin katıldığı eylemde konuşarak, "Buraya su ve elektrik taleplerimizi bildirmeye gelmedik. Biz özgürlük ve demokrasi istiyoruz" dedi.

Ülkede haftalardır geniş çaplı elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Guaido, Cuma akşamı toplu gösteriler için çağrı yapmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da kendi taraftarlarına "emperyalizme karşı" eylem çağrısında bulunmuştu.

Venezuela Proteste gegen Präsident Maduro in Caracas

Caracas'taki Maduro karşıtı gösterilere on binlerce kişi katıldı

Çatışma ve gözaltılar

El Nacional gazetesinin haberine göre, Maracaibo kentinde polis ve iktidar karşıtı gösteriler arasında çıkan çatışmada 30 gösterici yaralandı. Gazeteciler sendikası SNTP de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada VPItv kanalının iki çalışanın da ulusal muhafız birliği güçlerince tartaklandığını duyurdu. Muhalefetten iki milletvekili ise kısa süreyle gözaltına alındığını bildirdi. AFP haber ajansına açıklama yapan bir milletvekili ise, göstericilere karşı acımasızca davranıldığını söyledi. Milletvekili, göstericilerin üzerine tanklar sürüldüğünü ve helikopterlerden göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildiğini belirtti.

Guaido'dan yeni gösteri çağrısı

Muhalif lider Juan Guido, "Özgürlük Operasyonu"nun Maduro'yu istifaya sürükleyecek gösterilerinin başlangıcı olduğunu ifade etti. Guido, Maduro'nun iktidarını silahlı paramiliter grupların desteğiyle sürdürdüğünü belirterek halkın yüzde 90'ının iktidarın değişmesini istediğini iddia etti.

Guido, taraftarlarına Çarşamba günü için yeni bir gösteri çağrısında da bulundu.

DPA, AFP,RTR/MK/AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı

Venezuela Kurucu Meclisi, muhalif lider Guaido’nun siyasi dokunulmazlığını kaldırdı. Böylece siyasetçinin gözaltına alınması mümkün olabilecek. ABD, Guaido’nun gözaltına alınmasının sert sonuçları olacağını duyurdu. (03.04.2019)  

Guaido 15 yıl kamu hizmetinden azledildi

Venezuela Devlet Denetçiliği, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'yu kamu görevlerinden azletti. 15 yıl süreyle yetkileri elinden alınan Ulusal Meclis Başkanı Guaido "mücadeleye sokakta devam edeceğiz" dedi. (28.03.2019)  

Tüm ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela'daki büyükelçilikte kalan son Amerikalı diplomatların da ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Büyükelçilik binasındaki ABD bayrağı indirildi. (14.03.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Venezuelalıların karanlıkla mücadelesi  

Benzer içerik

Politische Krise in Venezuela Massenproteste gegen Maduro

Venezuela sokak gösterilerine hazırlanıyor 06.04.2019

Haftalardır su ve elektrik kesintisi yaşayan Venezuela'da muhalif lider Guaido halkı hükümeti protesto etmeye davet etti. Devlet Başkanı Maduro da hükümete destek yürüyüşü çağrısında bulundu.

Venezuela Caracas Juan Guaido

Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı 03.04.2019

Venezuela Kurucu Meclisi, muhalif lider Guaido’nun siyasi dokunulmazlığını kaldırdı. Böylece siyasetçinin gözaltına alınması mümkün olabilecek. ABD, Guaido’nun gözaltına alınmasının sert sonuçları olacağını duyurdu.

Roberto Marrero Venezuela

Maduro'dan muhalefete baskın ve gözaltı 21.03.2019

Venezuela istihbaratı muhalif lider Guaido'nun özel kalem müdürü Roberto Marrero'yu gözaltına aldı. Tepki gösteren ABD Marrero'nun derhal serbest bırakılmasını istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

Türkiye'den İsrail'e 'ilhak edeceğiz' tepkisi

Seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini açıklayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya Türkiye'den tepki geldi. Ankara, Netanyahu'yu uluslararası hukuku hiçe saymakla suçladı.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi.  