 Venezuela′da muhalif lider Guaido′dan askeri ayaklanma çağrısı | DÜNYA | DW | 30.04.2019

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DÜNYA

Venezuela'da muhalif lider Guaido'dan askeri ayaklanma çağrısı

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, bir grup askerle birlikte ayaklanma çağrısı yaptı. Savunma Bakanı, ordu birliklerinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu açıkladı.

Juan Guaido

Guaido üç dakikalık bir video ile askeri ayaklanma çağrısı yaptı

Venezuela'da aylardır devam eden iktidar mücadelesinde, kendisini Ocak ayında ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido beraberindeki bir grup askerle birlikte ayaklanma çağrısı yaptı.

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Başkent Caracas'ta ağır silahlar kuşanmış askerler ve 2017'de ev hapsine alınan siyasi aktivist Leopoldo Lopez ile birlikte sokağa çıkan Guaido, kendisine destek veren askerlerle birlikte Venezuela'nın anayasasını korumak üzere harekete geçtiklerini açıkladı. Guaido, "O an bu andır" dedi.

Maduro'nun devlet başkanlığını sonlandırmanın "son aşamasına" geçildiğini ifade eden Guaido'nun bulunduğu alana güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba ile müdahale etti.

Siyasi aktivist Lopez de "Şu an üniformalı ve üniformasız tüm Venezuelalıların anıdır" açıklamasında bulundu ve askerler tarafından serbest bırakıldığını söyledi.

Hükümet darbe girişimini doğruladı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Guaido'nun yaptığı kalkışmayı doğruladı. Padrino, "Ülkeyi şiddet ile doldurmayı hedefleyen bu darbe girişimini reddediyoruz" şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı denetimindeki Kurucu Meclis'in Başkanı Diosdado Cabello, hükümete destek veren Venezuelalıların Devlet Başkanlığı sarayına gelmeleri ve Maduro'yu korumaları çağrısında bulundu.

Cabello ayrıca Guadio'nun çağrısını yaptığı ayaklanmanın istediği etkiyi yaratmadığını, Caracas'ta durumun sakin ve muhalif lidere destek verdiği öne sürülen askerlerin bulunduğu Carlotta Hava Üssü'nün etrafında her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek ifade etti.

DW,AP,rtr/ÇÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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