Venezuela'da muhalefetten "insani yardım" atağı

Juan Guaido liderliğindeki Venezuela muhalefeti acilen gerek duyulan insani yardım malzemesinin komşu ülkelerin de yardımıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için harekete geçti. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile buluşmasının ardından yaptığı açıklamada yardımların Venezuela halkına ulaştırılmasına ülkesinin yardımcı olacağını söyledi.

Brezilya Dışişleri bakanı Ernesto Araujo ile görüşen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da "Venezuela'nın geçici devlet başkanı Guaido'nun desteklenmesi ve Venezuela halkına insani yardımda bulunma konularını ele aldıklarını" duyurdu. Bolton, "ABD ile Brezilya'nın her zamankinden daha sıkı işbirliği içinde olduklarını" vurguladı. Yardım malzemesinin Kolombiya ve Brezilya'da toplanıp Venezuela'ya gönderilmesi planlanıyor.

Primero Justicia adlı Venezuela muhalefet partisi milletvekillerinden Miguel Pizarro "İnsani yardım sadaka değildir. Gıda maddesi ve ilaçtan mahrum olan yüz binlerce Venezuelalı ve ülkemiz için zarurettir” dedi.

Uluslararası yardım seferberliği

Yardım malzemesinin Venezuela'ya sokulabilmesinin Juan Guaido'ya halk nezdinde itibar kazandıracağına, yardım girişiminin başarısızlığa uğramasının ise ters tepki yaratabileceğine dikkat çekiliyor. Yardımların Venezuela'ya girebilmesi ordunun izin vermesine bağlı. Milletvekili Pizarro "Sınırdaki askerler. Ya problemin bir parçası olacaksınız, ya da Venezuela halkına yardım edeceksiniz. İnsani yardımı tek engellemeye çalışan Maduro'dur” dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu 2018 yılında Venezuela'ya yardım amacıyla 34 milyon euroluk ödenek ayırdıklarını ve insani yardımlara da 5 milyon euroluk katkıda bulunulacağını duyurdu. Komisyon Caracas'ta insani yardım koordinasyon ofisi açmayı planlandıklarını da açıkladı. Almanya, ABD ve Kanada da yardım çalışmalarına katkıda bulunulacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump Kongre'deki Ulusa Sesleniş konuşmasında Guaido'yu desteklediklerini tekrarladı ve "Venezuela halkının ve onun özgürlük arayışının yanında olduklarını" söyledi. "Kanlı Maduro rejimini" kınayan Trump "sosyalizmin ülkede fakirlik ve hayal kırıklığına yol açtığını" savundu.

Önümüzdeki hafta Washington'da Venezuela için bir uluslararası yardım konferansı düzenlenmesi planlanıyor. Uluslararası Para Fonu'nun direktör vekili David Lipton Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Venezuela'daki ekonomik ve insani krizin uluslararası toplumun yardımlarını gerektirdiğini ve ülkede gıda maddesi sıkıntısı çekildiğini, enflasyonun astronomik oranlara fırladığını, insan kaynaklarının erozyona uğradığını ve Venezuela'nın son derece karmaşık bir borç sarmalına sürüklendiğini" yazdı. Sefalet yüzünden şimdiye kadar üç milyon Venezuelalı ülkeyi terk etti.

DW, dpa/AG, BK

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