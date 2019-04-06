Venezuela'da Maduro'ya protesto

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro karşıtları Cumartesi günü Başkent Caracas'ta "Özgürlük Operasyonu" adını verdikleri gösteride bir araya geldi. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, on binlerce muhalifin katıldığı eylemde konuşarak, "Buraya su ve elektrik taleplerimizi bildirmeye gelmedik. Biz özgürlük ve demokrasi istiyoruz" dedi.

Ülkede haftalardır geniş çaplı elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Guaido, Cuma akşamı toplu gösteriler için çağrı yapmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da kendi taraftarlarına "emperyalizme karşı" eylem çağrısında bulunmuştu.

Caracas'taki Maduro karşıtı gösterilere on binlerce kişi katıldı

Çatışma ve gözaltılar

El Nacional gazetesinin haberine göre, Maracaibo kentinde polis ve iktidar karşıtı gösteriler arasında çıkan çatışmada 30 gösterici yaralandı. Gazeteciler sendikası SNTP de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada VPItv kanalının iki çalışanın da ulusal muhafız birliği güçlerince tartaklandığını duyurdu. Muhalefetten iki milletvekili ise kısa süreyle gözaltına alındığını bildirdi. AFP haber ajansına açıklama yapan bir milletvekili ise, göstericilere karşı acımasızca davranıldığını söyledi. Milletvekili, göstericilerin üzerine tanklar sürüldüğünü ve helikopterlerden göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildiğini belirtti.

Guaido'dan yeni gösteri çağrısı

Muhalif lider Juan Guido, "Özgürlük Operasyonu"nun Maduro'yu istifaya sürükleyecek gösterilerinin başlangıcı olduğunu ifade etti. Guido, Maduro'nun iktidarını silahlı paramiliter grupların desteğiyle sürdürdüğünü belirterek halkın yüzde 90'ının iktidarın değişmesini istediğini iddia etti.

Guido, taraftarlarına Çarşamba günü için yeni bir gösteri çağrısında da bulundu.

DPA, AFP,RTR/MK/AÜ

©Deutsche Welle Türkçe