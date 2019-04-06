Venezuela'da Maduro'ya istifa baskısı

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'yu destekleyen on binlerce kişi ülke genelinde protesto gösterileri düzenleyerek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun istifasını talep etti. El Universal gazetesinin haberine göre başkent Caracas'taki gösteriye katılan muhalif lider Guaido yaptığı açıklamada, "Dinlenmemeliyiz, özgürlük ve ülkemizin geleceği için mücadelemizi sürdürmek zorundayız" dedi. Muhalefet vatandaşlara "Özgürlük operasyonu" adı verilen mücadeleye katılma çağrısı yaptı.

Gösterilerin yapıldığı ülkede elektrik kesintileri sürüyor. Sadece elektrik değil, aynı zamanda su tedariki, ulaşım ve telekomünikasyon konusunda da sorun yaşanıyor. Muhalif lider Guaido Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkede yaşanan bu sorunun sebebi ne deprem ne de savaş" diyerek bu durumdan "yolsuzluk, yetersizlik ve hukuk devletinin yıkılmasının sorumlu olduğunu" ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM)'in verdiği bilgilere göre 7 milyon Venezuela vatandaşının insani yardımlara ihtiyacı var. Guaido bu rakamın Venezuela nüfusunun yüzde 25'ine tekabül ettiğini hatırlattı.

Venezuela ABD'nin talebi üzerine dün BM Güvenlik Konseyi'nin gündemindeydi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Venezuela'daki insani durum hakkında bir konuşma yaptı. Pence, BM'yi Juan Guaido'yu Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı olarak tanımaya çağırdı. Venezuela'da iktidarın değişmesi gerektiğini, buna da diplomatik ve ekonomik baskı ile ulaşılması gerektiğini kaydeden Pence ancak "bütün seçeneklerin masada olduğunu" da hatırlattı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro Pence'in açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Madoru yaptığı açıklamada, Pence'in açıklamalarını "ırkçı, kibirli ve gülünç" diye nitelendirdi.

ABD, Almanya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 devlet ile birlikte muhalif lider Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyor. İktidardaki Maduro ise Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin ve Venezuela ordusunun desteğine sahip.

DW, epd, AFP / HT, SSB

©Deutsche Welle Türkçe