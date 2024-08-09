Venezuela'da Maduro'dan X'e erişim engeli

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro sosyal medya platformu X'e 10 günlüğüne erişim engeli getirdi. Maduro'nun Instagram ve TikTok'la ilgili de adım atacağı tahmin ediliyor.

Devlet başkanlığı seçimlerinin ardından gerginliğin yükseldiği Venezuela'da sosyal medya platformu X'e erişim engeli getirildi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela hükümetinin eski adı Twitter olan X'e erişimi 10 günlüğüne durdurma kararı aldığını açıkladı. Ulusal telekomünikasyon kurumu Conatel'in sunduğu teklife ilişkin kararnameyi imzaladığını duyuran Maduro, erişim engelinin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda bilgi vermedi.

Maduro, Venezuelalılar arasında "kin, faşizm, iç savaş, ölüm ve çatışmayı kışkırtmakla" suçladığı X'in "Venezuela'daki tüm yasaları ihlal ettiğini" öne sürdü.

En az 24 ölü

Venezuela'da seçim kurulu, Maduro'nun 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 51 oyla kazandığını duyurdu ancak detaylı sonuçları henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

Muhalefet ise seçimleri kendi adayı Edmundo Gonzalez Urrutia'nın açık ara farkla kazandığını iddia ediyor. Venezuela'da Maduro'nun seçim zaferini ilan etmesinin ardından çıkan protestolarda en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Maduro'nun seçim zaferini ilan etmesinin ardından çıkan protestolarda en az 24 kişi hayatını kaybetti. Fotoğraf: Matias Delacroix/AP/dpa/picture alliance

Maduro hafta başında destekçilerine "teknolojik emperyalizme" hizmet ettiğini öne sürdüğü WhatsApp'ı kullanmayı bırakmaları için çağrıda bulunmuştu.

Maduro ayrıca ülkesindeki "siber-faşist darbe" girişimini durdurmak için Instagram ve TikTok gibi platformların düzenlenmesi konusunda ilgili kurumdan "tavsiye" talep etmişti.

Maduro bu platformların hem seçim sürecinde hem de sonrasındaki protestolar sırasında Venezuela hükümetine karşı "nefret yaymak ve Venezuelalıları bölmek" için kullanıldığını iddia ediyor.

Toplu göç uyarısı

Venezuela muhalefeti, dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2013'teki ölümünün ardından yerine seçilen Maduro'nun iktidarda kalmasına izin verildiği takdirde ülkeden yurt dışına yönelik büyük bir göç dalgası yaşanacağı uyarısında bulundu.

Gonzalez'den daha popüler bir isim olan ancak seçim yasağı getirildiği için aday olamayan muhalefet lideri Maria Corina Machado dün yaptığı açıklamada, "Maduro zorla kalmayı seçerse, göreceğimiz tek şey daha önce karşılaşılmamış bir göç dalgası olacak: Çok kısa bir süre içinde 3, 4 hatta 5 milyon Venezuelalı" ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, 30 milyon nüfusa sahip Venezuela'da Maduro'nun iktidara geldiği 2013 yılından beri 7 milyonu aşkın insan ülkeden kaçtı. Bu kişilerin çoğu diğer Latin Amerika ülkeleri ya da ABD'ye gitti.

DW,Reuters,AFP,AP,dpa/CÖ,EC

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