Venezuela’da elektrik kesintisi sürüyor

Ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Venezuela’da Perşembe akşamı başlayan elektrik kesintisi hâlâ giderilemedi. Başkent Caracas ve komşu bazı eyaletlere dün akşam kısa süreli olarak elektrik verilebildi. Ülkenin birçok bölgesine ise Perşembe akşamından bu yana elektrik verilemediği belirtiliyor.

Akaryakıt istasyonlarında, jeneratörler için yakıt almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, elektrik kesintisi nedeniyle bazı hastanelerde sıkıntı yaşanıyor. Caracas üniversite hastanesinde, kesinti nedeniyle suni solunum cihazı çalışmayan bir kadın yaşamını yitirdi. Uluslararası Caracas havalimanında yüzlerce insanın seferlerin yeniden başlamasını beklediği belirtildi.

Elektrik kesintisi nedeniyle bazı hastanelerde sıkıntı yaşanıyor

Bunun yanı sıra Caracas’ta trafikte aksaklıklar yaşandığı, telefon ve internet bağlantılarının sağlanamadığı bildirildi. Su dağıtımının elektrikli pompalarla sağlandığı birçok binada su kesintisi de yaşanıyor.

Maduro'dan ABD'ye suçlama

Elektrik kesintisinin neden kaynaklandığı henüz anlaşılamadı. Uzmanlar, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini altyapıya yeterince yatırım yapmamakla suçluyor. Maduro hükümeti ise ülkenin önemli bir hidroelektrik santraline ABD bağlantılı siber saldırı düzenlendiğini iddia ediyor. İletişim Bakanı Jorge Rodriguez dün yaptığı açıklamada, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 80’ini sağlayan Guri hidroelektrik santralinin kontrol sistemine “siber saldırı” düzenlendiğini belirtti. Rodriguez, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in önümüzdeki günlerde yapacağı ziyarette, bu elektrik kesintisinin ABD ile bağlantılı olduğuna dair “kanıtların” sunulacağını da sözlerine ekledi.

Devlet Başkanı Maduro, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada bunun bir “sabotaj” olduğunu öne sürerek, ABD’yi ülkesine karşı “elektrik savaşı” yürütmekle suçlamıştı.

Muhalif lider Guaido halka protesto için sokağa çıkma çağrısı yaptı

Guido'dan protesto çağrısı

Öte yandan, kendini geçici devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido, halka yine protesto gösterileri için sokağa çıkma çağrısında bulundu. Guaido kendini destekleyenlerden, “şimdiye kadar olmayan büyük bir güçle” sokağa çıkmalarını istedi.

ABD ve birçok Avrupa ülkesinin geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Guaido, Maduro’nun görevinden ayrılması için baskı yapıyor ve ülkede erken seçimlerin düzenlenmesini istiyor.

AFP/JD,BW

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