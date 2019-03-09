Venezuela'da elektrik kesintisi hayati boyutta

Venezuela'da ülke çapındaki elektrik kesintisinin beşinci gününde halk yiyecek ve su bulabilmek için büyük mücadele veriyor. Ülkede halihazırda kısıtlı olan gıda stoğu, soğutucuların çalışmaması nedeniyle tehlikeye girmiş durumda. Başkent Caracas da dahil birçok bölgede buzdolaplardaki gıda ürünleri bozuldu. Su sıkıntısı yaşayan halk Caracas'ta dağlık bölgeden akan bir su kaynağının önünde bidonlarını doldurabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

21 kişi öldü

Hastaneler hizmet vermekte zorlanırken, ameliyat ve ilaç bekleyen çok sayıda hasta hayati tehlikeyle karşı karşıya. Sağlık Doktorları isimli sivil toplum kuruluşundan doktor Julio Castro, Pazar akşamı yaptığı açıklamada elektrik kesintilerinin başlangıcından bu yana 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastanelerin acil enerjiye ihtiyacı olduğu belirtildi

Hükümet ölümlerin elektrik kesintisiyle ilgili olmadığını savunurken hayatını kaybedenlerin çoğunun diyalize muhtaç böbrek hastaları olduğu kaydedildi. Doktorlar çoğu hastanede jeneratörlerin yetersiz kaldığını savunuyor. Yenidoğan ünitelerinin kesintiden ciddi şekilde etkilendiği, ülkede her gün doğan ortalama bin 500 bebeğin yüzde 10'unun kuvöze ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Baz istasyonları çalışmıyor

Elektrik kesintisi yüzünden baz istasyonlarının da çalışmadığı bildirildi. Başkentte insanların yakınlarından haber alabilmek için sokak sokak dolaşarak cep telefonu sinyali aradığı belirtiliyor.

Venezuela'da elektrik altyapısına uzun yıllardır yatırım ve bakımdan mahrum. Bunun başlıca nedeni olarak ithalat kısıtlamaları nedeniyle yaşanan yedek parça eksikliği ve ekonomik kriz yüzünden birçok uzman personelin ülkeyi terk etmesi olarak gösteriliyor.

Elektrik kesintisi ülkenin en önemli gelir kaynağı olan petrol ihracatını da vurdu. Devlete ait petrol şirketi PDVSA'nın tankerlerinin 7 Mart'tan bu yanan limanlardan çıkış yapamadığı bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro elektik kesintilerinin ABD'nin sabotajı olduğunu iddia ediyor. Maduro Pazar günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ulusal elektrik şebekesinin düzeltilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Guaido'dan olağanüstü hal çağrısı

Maduro ile iktidar mücadelesinde olan ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ise milletvekillerini "olağanüstü hal" ilan etmeye ve ülkeye gönderilmek istenen dış yardımların önünü açmaya çağırdı.

Pazar günü başkentte destekçileriyle bir protesto gösterisi düzenleyen Guaido, hükümet karşıtlarından eylemlerini önümüzdeki günlerde de sürdürmesini istedi.

Aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu 50'den fazla ülke tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, Maduro’nun görevinden ayrılması için baskı yapıyor ve ülkede erken seçimlerin düzenlenmesini talep ediyor. Maduro ise, Guaido'yu ABD'nin desteğiyle kendisine karşı darbe yapmakla suçluyor. Maduro, Washington yönetiminin işgal planı olduğu gerekçesiyle ABD tarafından gönderilen yardım malzemelerinin ülkeye girişine izin vermiyor.

rtr,AFP/GY,EC

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