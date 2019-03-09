Venezuela’da elektrik kesintisi üçüncü gününde

Venezuela'da Pazartesi günü başlayan ve bu ay içerisindeki ikinci geniş çaplı elektrik kesintisi üçüncü gününe girdi. Okullar ve işyerlerinin kapalı kalmaya devam ettiği elektrik kesintisinde yerel halk, yemek ve su bulabilmek için mücadele veriyor.

Ocak ayında kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, elektrik kesintisini protesto etmek için halkı Cumartesi günü eylem yapmaya çağırdı. Guaido, "Suyu, elektriği, gazı geri alabilmek için her eyalette ve toplulukta başkaldırmalıyız" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Çarşamba akşamı devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkenin büyük bir kısmında yaşanan elektrik kesintilerinin nedeninin ülkenin çoğuna elektrik sağlayan bir hidroelektrik santraline "sapkın sağcılar” tarafından yapılan "terörist saldırı” olduğunu söyledi. Maduro, çalışmaların yürütüldüğünü ve elektrik hizmetinin sağlanacağını belirtti, ancak bunun ne zaman ve ne şekilde olacağıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Maduro ayrıca destekçilerini, muhalif lider Guaido'nun eylem için çağrı yaptığı gün olan Cumartesi için sokağa çıkmaya çağırdı.

Pazartesi öğleden sonra ülkenin çoğunda giden elektrik, Salı akşamı ülkedeki 24 eyaletin yarısında geri gelmiş, ancak elektrik Çarşamba sabahı tekrar gitmişti.

Kesintiler nedeniyle yerel halk yiyecek ve su bulma, yiyecekleri sağlıklı bir şekilde saklama, yemeklerini pişirme ve işlerine gitmede zorluk çekiyor. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesinde elektrik kesintileri nedeniyle aynı zamanda petrol sıkıntısı da çekiliyor.

Venezuela'nın en büyük üçüncü eyaleti olan Valencia'da halk etleri çürümeden pişirebilmek için ağaç kesmeye başlarken, çoğunlukla tarım üzerinden geçimin sağlandığı Tachira eyaletinde 40 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle 100 bin litre sütün bozulduğu belirtildi.

Mart ayının başında Venezuela tarihinin en uzun süren elektrik kesintisi yaşanmış ve kesinti bir hafta sürmüştü. Devlet Başkanı Maduro kesintilerden ABD'nin siber saldırılarını ve Washington'ın destek verdiği muhalif lider Guaido'yu sorumlu tutmuştu.

Maduro karşıtları ise kesintilerin altyapıya yapılan yetersiz yatırım, yönetimdeki hatalar ve rüşvet faktörlerinin neden olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump (sağ) ve Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun eşi gazeteci Fabiana Rosales

Trump: Rusya Venezuela'dan çıkmalı

Beyaz Saray'da muhalif lider Guaido'nun eşi gazeteci Fabiana Rosales ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Latin Amerika ülkesinden çıkması gerektiğini ve bunu gerçekleştirmek için "bütün seçeneklerin açık” olduğunu söyledi.

Rosales ile görüşmesi sonrası gazetecilere açıklama yapan Trump, "Rusya (Venezuela'dan) çıkmalı” dedi. Maduro ve hükümetinin "parası, petrolü, elektriği, hiçbir şeyi” olmadığını savunan Trump, "Şu anda üzerlerinde çokça baskı var” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüzü Maria Zakharova, Trump’ın Rusya’nın Venezuela'dan çıkması çağrısını reddetti. Başkan Trump'ın Aralık ayında açıkladığı Suriye'den Amerikan askerleri geri çekme sözünü ve askerlerin halen Suriye'de bulunmasını hatırlatan Zakharova, "Başka bir devletin kaderi hakkında karar vermeden önce uluslararası topluma verilen sözleri yerine getirmesini tavsiye ederim” dedi.

Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından Devlet Başkanı Maduro'nun yanında yer aldığını açıklayan Rusya, Pazar günü Venezuela’nın başkenti Caracas'a asker ve malzeme taşıyan iki askeri uçak göndermişti. Venezuela medyasındaki haberlerde uçağın 99 asker ile 35 ton malzeme taşıdığı belirtilmişti.

Aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu 50'den fazla ülke tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, Maduro'nun görevinden ayrılması için baskı yapıyor ve ülkede erken seçimlerin düzenlenmesini talep ediyor. Maduro ise, Guaido'yu ABD'nin desteğiyle kendisine karşı darbe yapmakla suçluyor.

rtr,AFP,AP/DÇÜ,SSB

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