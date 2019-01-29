 Venezuela yeni protestolara hazırlanıyor | DÜNYA | DW | 29.01.2019

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DÜNYA

Venezuela yeni protestolara hazırlanıyor

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido halka, Maduro'ya karşı yeniden protesto gösterisi düzenleme çağrısı yaptı. Başsavcı ise Guaido'ya yurtdışına çıkış yasağı konmasını istedi.

Venezuela Juan Guaido besucht Gottesdienst in Caracas (Imago/Agencia EFE/M. Gutiérrez)

Ekonomik krizin hüküm sürdüğü Latin Amerika ülkesi Venezuela'da geçen hafta Meclis Başkanı Juan Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle şiddetlenen siyasi kriz sürüyor. Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Yargıtay'a başvurarak, Guaido'ya yurtdışına çıkış yasağı konmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını talep etti. 

Guaido, Başsavcı'nın bu adımının kendisine ve muhalefetin çoğunlukta olduğu Meclis'e verilmek istenen gözdağlarından biri daha olduğunu söyledi ve Çarşamba günü için halka yeni kitlesel protesto çağrısı yaptı.

Guaido ordunun desteğini arıyor

Twitter hesabı üzerinden yayınladığı video mesajıyla halkı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı yeni protestolar düzenlemeye çağıran Guaido, Venezuela ordusunu da protestolarda halkın safında olmaya çağırdı. Venezuala krizinde ordunun üst düzey mensuplarının Maduro'ya destek verdiği biliniyor. Ancak Guaido, düşük rütbeli askerlerin desteğini kazanmayı umuyor. Twitter hesabı üzerinden ordunun ülkede "demokratik düzenin yeniden tesisine dahil olması halinde" askerleri koruyan af yasasını paylaşan Guaido, "Bunu ailenizdeki askerlere, arkadaşlarınıza ve komşularınıza dağıtın" dedi. Guaido, "Vatanımızın askerleri, bugün size şu emri veriyorum: Halka ateş açmayın, barışçıl gösterileri bastırmayın" dedi. Muhalefet lideri, ordunun "anayasanın yanında yer almasının zamanının geldiğini" de söyledi.

Öte yandan Maduro ise Pazar günü Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret etti. Maduro'nun ziyaretinde askerlerin, "Her zaman sadık kalacağız, asla ihanet etmeyeceğiz" sloganları attığı görüldü.

ABD Guaido'yu, Rusya ve Çin Maduro'yu destekliyor

Ülkedeki siyasi kriz uluslararası alanda da yankı bulmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Guaido'yu açıkça desteklerken, ABD Dış İşleri Bakanlığı Venezuela'ya seyahat edecek ABD vatandaşlarını uyardı. Bakanlık, süren karışıklık, suç oranı ve yetersiz sağlık hizmeti sunulduğu gerekçesiyle vatandaşlarını uyardı. Bakanlık ayrıca Amerikan vatandaşlarının keyfi bir şekilde tutuklandığı iddiasında bulundu.

Diğer yandan Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkeler ise Maduro'yu destekliyor.

Venezuela Alman hükümetinin gündeminde

Venezuela'daki kriz, Çarşamba günü Alman Federal Hükümeti'nin de gündeminde olacak. Milletvekilleri, Güney Amerika ülkesinde hukuk devleti ve demokrasinin nasıl tekrar tesis edilebileceğini tartışacak.

Berlin, Paris, Madrid ve Londra hükümetleri, erken seçime gidileceği yönünde sekiz gün içinde açıklama gelmezse Venezuelalı muhalif lider Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak resmen tanıyacaklarını açıklamıştı.

AFP,dpa, Reuters/NS,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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