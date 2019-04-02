 Venezuela sokak gösterilerine hazırlanıyor | DÜNYA | DW | 06.04.2019

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DÜNYA

Venezuela sokak gösterilerine hazırlanıyor

Haftalardır su ve elektrik kesintisi yaşayan Venezuela'da muhalif lider Guaido halkı hükümeti protesto etmeye davet etti. Devlet Başkanı Maduro da hükümete destek yürüyüşü çağrısında bulundu.

Politische Krise in Venezuela Massenproteste gegen Maduro (Reuters/M. Quintero)

Siyasi ve ekonomik kriz yaşayan Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido, destekçilerine hükümete karşı Cumartesi günü sokağa çıkarak protesto gösterisinde bulunma çağrısı yaptı. Ülkedeki kamu hizmetlerinin çökmesinden dolayı öfkeli olan binlerce kişinin başkent Caracas'ta Guaido'nun çağrısıyla kitlesel eylem yapması bekleniyor. Ülkede haftalardır süren elektrik ve su sıkıntısı halkın tepkisini topluyor.

Caracas'ta yaşayan ve iki aydır suyunun kesik olduğunu söyleyen 48 yaşındaki Verony Mendez, "Artık çok yorulduk ama sokaklara çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yaşanan su ve elektrik sıkıntısının sorumlusunun ABD olduğunu savunan Devlet Başkanı Nicolas Maduro da halkı gösteriler yapmaya ve hükümeti desteklemeye davet etti. Maduro yanlılarının "barış savunması" adını verdikleri yürüyüşle gösteri yapması bekleniyor.

Protest gegen Präsident Maduro in Caracas

ABD'den yeni yaptırım

Dokunulmazlığı kaldırılan Guaido, hükümet ajanları tarafından kaçırılmaktan endişe ettiğini açıklamıştı. Ocak ayında kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve seçimlere gidilmesi çağrısı yapan Guaido, aralarında Almanya ve ABD'nin olduğu 50'den fazla ülke tarafından destekleniyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela hükümetine baskıyı artırmak amacıyla Venezuela'nın petrol şirketine yeni yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Pence, "ABD, Venezuela'da barışçıl yollarla demokratik geçişin sağlanması için diplomatik ve ekonomik tüm çabaları göstermeye devam edecektir. Venezuela petrolü Venezuela halkına aittir" diye konuştu.

Petrol üretimindeki düşüş ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomisi çöken Venezuela'da sosyalist lider Maduro kazandığı son seçimlerdeki şaibe iddiaları nedeniyle ABD tarafından ülkenin meşru lideri olarak görülmüyor. Ekonomik kriz nedeniyle halk gıda ve ilaç sıkıntısı çekerken, Maduro hükümeti "ABD'nin işgal planı" olduğu gerekçesiyle gönderilen dış yardımları ülkeye sokmuyor.

AFP,dpa/GY,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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