 Venezuela ordusu sınırdaki kalabalığa ateş açtı | DÜNYA | DW | 22.02.2019

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DÜNYA

Venezuela ordusu sınırdaki kalabalığa ateş açtı

Brezilya ile olan sınırı kapatan Venezuelalı askerler, ülkeye insani yardımların girişine izin verilmesi talebiyle çıkan gerilimde kalabalığa ateş açtı, en az iki kişi ölürken 15 kişi yaralandı.

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Olay yerine ulaşan ambulanslar yaralıları hastaneye taşıdı.

Venezuela'nın Brezilya sınırındaki Kumarakapay kasabasında güvenlik güçleri, ülkeye insani yardımların girişine izin verilmesi talebiyle yaşanan gerilimde kalabalığın üzerine ateş açtı, ilk belirlemelere göre en az iki kişi öldü. Olayda 15 kişi de yaralandı. Bu, bir süredir hükümetle muhalefet arasında devam eden insani yardım krizinde tansiyonun yükselmesinin ardından gerçekleşen ilk can kaybı oldu.

Kape Kape isimli Venezeulalı sivil toplum örgütü, hayatını kaybeden karı kocanın bölgedeki yerli halk olan Pemon etnik grubundan olduğunu açıkladı. Belediye Başkanı Emilio Gonzalez yerli halkın sınıra tank sevkiyatı yapan askerlerle çatıştığını söyledi. Gonzalez askerlerin plastik mermi ve biber gazıyla müdahale ettiğini belirtti. 

Yaralıların durumun ilişkin net bir bilgi yok, ancak televizyon kanallarına yansıyan haberlerde sedyede yatan bazı kanamalı yaralılar olduğu görüntüler yer aldı. 

Kolumbien Grenze Venezuela USAID Hilfsgüter

Ulaştırılmak istenen yardım paketleri Kolombiya'da depolanıyor.

BM'den "şiddeti önleyin" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in şiddetin önlenmesi için "ısrarlı çağrıda" bulunduğu bildirildi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada "herhangi bir can kaybının üzüntü verici" olduğunu belirterek Genel Sekreterin çağrısını billdirdi. 

Çoğunluğunu ABD'nin gönderdiği insani yardımların hükümeti devirmeye yönelik bir komplo olduğunu düşünen Devlet Başkanı Nicolas Maduro yardımların ülkeye girişini engellemek için Perşembe gecesi Brezilya sınırını kapatma emri vermişti.
Bu engele rağmen Brezilya hükümeti, Venezuela'ya ulaştırmak istediği yardımların sınıra sevk edildiğini açıkladı. Bir kargo uçağına yüklenen gıda ve ilaç yardımlarının Boa Vista kentine indirileceği ve buradan kamyonlarla sınıra gönderileceği bildirildi.
Venezuela yönetimi daha önce de limanlarından gemi çıkışını geçici olarak yasaklamış, Karayipler’de yer alan Aruba, Bonaire ve Curacao adaları (ABC adaları) ile olan deniz ve hava ulaşımını durdurmuştu.

Cucuta'da destek konseri

Uzun süredir derin bir ekonomik krizle boğuşan Venezuela'ya ulaştırılmak istenen gıda ve ilaç yardımları Kolombiya'nın sınır kasabası Cucuta'da depolanıyor. Muhalefet 200 tonu bulan yardım malzemelerine girişine izin verilmesini isterken, olaya dikkat çekmek için Cucuta'da konser düzenleniyor.

Kolumbien Konzert an der Grenze zu Venezuela

İngiliz işadamı Richard Branson tarafından finanse edilen konsere binlerce kişi katılıyor.

"Birlik Köprüsü" adı verilen destek konserine karşılık Maduro hükümeti de sınırın diğer tarafında "Ellerinizi Venezuela'dan Çekin" adlı üç günlük bir festival düzenleyeceklerini açıkladı.

Maduro ile muhalefet lideri Juan Guaido arasındaki iktidar kavgasında şu ana dek aralarında ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu yaklaşık 50 devlet Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı.

2,7 milyon insan ülkeyi terk etti

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cuma günü açıkladığı verilere göre, 2015'ten beri 2,7 milyon insan ekonomik ve siyasi çalkantılarla boğuşan Venezuela'yı terk etti.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin elde ettiği veriler sadece geçen Aralık'tan bu yana ülkeden göçenlerin sayısının 400 bin civarında olduğunu gösteriyor. Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü'nün yaptığı ortak açıklamada, 2018'de günde ortalama 5 bin kişinin Venezuela'yı terk ettiği mülteci yükünün çoğuna komşu ülke Kolombiya'nın katlandığı belirtildi.

Krizden önce ülkeden ayrılanlar da hesaba katıldığında şuanda 3,4 milyon Venezuelalının başka ülkelerde yaşadığını bu sayının yıl sonunda 5,3 milyona ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

AP,AFP,rtr/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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