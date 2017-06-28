Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Cumartesi gecesi başkent Caracas'taki askeri bir törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişimi düzenlendiği bildirildi. Hükümet sözcüsü Jorge Rodriguez saldırıda yedi kişinin yaralandığını açıkladı. Maduro'nun ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Patlama sesi devlet televizyonundan yayınlanan konuşma sırasında da duyuldu. Ekrana yansıyan görüntülerde askerlerin ve izleyicilerin panikle olay yerinden kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Saldırının ardından açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, olayın arkasında Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un olduğunu iddia etti. "Saldırının sorumlularının bir bölümü yakalandı" diyen Maduro "Saldırının ardında aşırı sağcılar ve Juan Manuel Santos'un olduğundan hiç şüphem yok" şeklinde konuştu.

Kolombiya hükümeti ise söz konusu iddiaları reddetti. Başkent Bogota'da açıklama yapan bir sözcü iddia için "Her türlü temelden yoksun" açıklamasını yaptı. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos Salı günü görevi devlet başkanlığı seçimini kazanan muhafazakâr aday Ivan Duque'ye devredecek. Santos, sosyalist Maduro'nun izlediği politikalara yönelik ağır eleştirileriyle tanınıyor.

Türkiye saldırıyı kınadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada "Venezuela Ulusal Muhafız Birliklerinin kuruluşunun 81. yıldönümü vesilesiyle başkent Karakas'ta düzenlenen, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, eşi ve oğlu, hükümet üyeleri ve askeri yetkililerin katıldığı törende meydana gelen ve Cumhurbaşkanı’nın şahsına yönelik olduğu anlaşılan saldırı büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Söz konusu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

dpa/BW/ÖA

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