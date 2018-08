Venedik Film Festivali Ay’a ilk adımla açıldı

"La La Land” filmi ile 2017'de en iyi yönetmen dalında Oscar ödülüne layık görülen Damien Chazelle'in yeni filmi "First Man”, 75. Venedik Film Festivali'nin açılış filmi oldu. Berlin ve Cannes ile dünyanın en prestijli üç büyük film festivalinden biri olan Venedik Film Festivali'ndeki büyük ödül Altın Aslan'a aday 21 yapım arasında yer alan "First Man”, gelecek yılki Oscar ödül töreninde de öne çıkması beklenen filmlerden biri.

“First Man”, Ay’a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong’un hikayesi

İnsanlık adına Ay'a ilk kez ayak basan astronot Neil Armstrong'un hikayesini konu alan film basın gösteriminde olumlu tepki aldı, ancak fazla coşku ile karşılanmadı. Armstrong'u canlandıran Kanadalı oyuncu Ryan Gosling basın toplantısında, Armstrong'un kendisini bir Amerikan kahramanı olarak görmediğini, filmle de "Armstrong'un kendini sunduğu şekli onore etmeye” çalıştıklarını söyledi.

"First Man” ile açılan festivalin ilk gala gösteriminde 81 yaşındaki efsanevi İngiliz aktris Vanessa Redgrave'e de yaşam boyu başarı ödülü verildi.

Yarışma bölümünde ağır toplar

Joel ve Ethan Coen kardeşler de, "The Ballad of Buster Scruggs” ile Altın Aslan yarışında

11 gün sürecek Venedik Film Festivali'nin yarışma bölümünde bu sene çok sayıda ağır top var. ABD'li kült sinemacılar, Joel ve Ethan Coen kardeşler, "The Ballad of Buster Scruggs” adlı bir western ile Altın Aslan yarışında.

"Roma” isimli aile destanı ile Meksikalı Alfonso Cuaron da festivalde boy gösterecek. Geçen yıl eleştirmenlerin gözdelerinden olan "Call Me by Your Name” adlı aşk hikayesine imza atan, Venedik'e ise 1970'lerden "Suspiria” adlı korku filminin yeniden çekimi ile gelen İtalyan yönetmen Luca Guadagnino da öne çıkan sinemacılar arasında.

Yarışma bölümünde Fransız yönetmenler Jacques Audiard ve Olivier Assayas, Yunan Yorgos Lanthimos, Macar László Nemes, İngiliz Mike Leigh ve ABD'li Julian Schnabel'in son filmleri de merakla bekleniyor.

Avustralyalı Jennifer Kent yarışma bölümüne kabul edilen tek kadın yönetmen

Sadece bir kadın yönetmen

Festival yönetiminin, yarışma bölümüne "The Nightingale” filmini çeken Avustralyalı Jennifer Kent ile sadece tek bir kadın yönetmeni kabul etmesi ise, yoğun tepkilere neden oldu. Venedik'te jüri başkanlığı görevini yapacak olan Guillermo Del Toro da konunun bilincinde olduğunu göstererek, "5050 by 2020” (2020'ye kadar 50'ye 50) hareketini desteklediğini açıkladı. Söz konusu hareket, sinema sektöründe kadın ve erkek eşitliği ve çeşitlilik için çaba sarf ediyor. "Şu anda beş filmin yapımcılığını üstleniyorum. Bunların üçü kadın yönetmenler tarafından çekiliyor, yönetmenlerin ikisi de ilk kez film çekiyor” diyen Del toro, örnek olmaya çalıştığını kaydetti.

Dördüncü "Bir Yıldız Doğuyor”

Venedik Film Festivali'nde yarışma bölümü dışındaki programın en heyecanla beklenen yapımlarından birisi ise, aktör Bradley Cooper'ın ilk kez reji koltuğuna oturduğu, Lady Gaga'nın başrolü üstlendiği ve bir yeniden çekim olan "A Star is Born” (Bir Yıldız Doğuyor). İlk kez başrollerinde Janet Gaynor ve Fredric March'ın olduğu 1937 çekimi yapımla beyazperdeye gelen hikaye, daha sonra 1954'te Judy Garland ve James Mason, 1976'da da Barbra Streisand ve Kris Kristofferson'ın canlandırdığı karakterlerle seyircilerin karşısına çıkmıştı.

Geçen sene Altın Aslan alan Guillermo del Toro, bu sene jüri başkanı

Önce Altın Aslan, sonra Oscar

Dünyanın en eski film festivallerinden olan Venedik, son yıllarda daha sonra Oscar ödül töreninde başarıya kavuşan filmlerin de ilk kez sinemaseverlerle buluştuğu festival olarak dikkat çekiyor. 2018 Oscar Ödül Töreni'de en iyi film seçilen Del Toro imzalı "The Shape of Water” (Suyun Sesi), öncesinde Venedik Film Festivali'nde de Altın Aslan Ödülü'ne layık görülmüştü.

Del Toro başkanlığındaki dokuz kişilik jürinin kararı festivalin kapanış gecesi olan 8 Eylül'de açıklanacak.

dpa / AÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe