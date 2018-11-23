 Veliaht Prens Kaşıkçı cinayeti sonrası yurtdışı ziyaretinde | DÜNYA | DW | 26.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Veliaht Prens Kaşıkçı cinayeti sonrası yurtdışı ziyaretinde

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle gündemde olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman cinayetten bu yana ilk yurtdışı ziyaretinde Tunus'a da gidecek. Tunus'ta sivil toplum kuruluşları protestoya hazırlanıyor.

Saudi Arabien Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP Photo/C. Owen)

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Cemal Kaşıkçı cinayeti için talimat vermekle itham edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetten bu yana ilk yurtdışı ziyaretini Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus'a gerçekleştiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de temaslarda bulunan Veliaht Prens'in Pazartesi günü Kahire'ye gideceği ve Salı günü Tunus'a geçeceği bildiriliyor. Bahreyn yönetiminden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ı hedef alan açıklamalar reddedilerek, Suudi Arabistan'ın bir "güvenlik ve adalet" ülkesi olduğu belirtildi.

Tunus yönetiminden yapılan açıklamada Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Salı günü birkaç saat sürecek ziyaretinin bölgesel bir ziyaret kapsamında olduğunu duyurdu ancak detayları hakkında bir açıklama yapmadı.

Gazetecilerden eleştiri

Ancak Tunuslu Gazeteciler Birliği ve ülkedeki sivil toplum kuruluşları, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası alanda şüpheli konumunda görülen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ziyaretini başkent Tunus'ta protesto etmeye hazırlanıyor. Salı günü için de öğrenci dernekleri tarafından organize edilen protestolar planlandı.

Tunuslu Gazeteciler Birliği binasına ziyareti protesto eden afiş asıldı

Tunuslu Gazeteciler Birliği binasına ziyareti protesto eden afiş asıldı

Tunuslu Gazeteciler Birliği, Tunus cumhurbaşkanlığına yazdıkları açık bir mektupta "bölge ve dünya barışı için bir tehlike arz eden veliaht prensin, ifade özgürlüğü için gerçek bir tehdit olduğunu" belirterek ziyareti eleştirdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için evrak işlerini halletmek üzere 2 Ekim'de randevulu olarak girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüş, başlangıçta Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasından çıktığını savunan Suudi Arabistan, Türkiye'den sızdırılan bilgiler ve uluslararası baskı sonucu Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etmişti. Riyad yönetimi cinayetin Veliaht Prens bin Selman'ın talimatıyla planlanıp işlendiğini ise reddediyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, bu hafta Arjantin'de düzenlenecek G20 zirvesine katılması bekleniyor.

Cemal Kaşıkçı'nın yazarları arasında yer aldığı Washington Post gazetesi, Kasım ortasında yayınladığı bir haberde Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddiasında bulunmuştu.

dpa,rtr,AFP/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Saudi-Arabien König Salman bin Abdulaziz Al Saud & Kronprinz Mohammed bin Salman

Suudi Arabistan: Veliaht Prens nasıl devrilebilir? 23.11.2018

Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldüğünden beri Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerindeki uluslararası baskı artıyor. Kraliyet ailesi isterse veliaht prensi azledebilir. Ama bunun için siyasi irade gerekiyor.

Donald Trump Präsidentschaftswahlkampf 2016

Banu Güven: “Önce Trump” Olmasın? 23.11.2018

Banu Güven’e göre, ABD Başkanı Trump’ın Suudi Veliaht Prensi korumasının ardında ülkeye yapılacak yatırımdan çok, iki aile arasındaki ticari ilişkiler var.

Riad Donald Trump Mohammed bin Salman

Trump: Suudi Arabistan sarsılmaz partnerimiz olarak kalacak 20.11.2018

Trump, Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetinden haberdar olsa dahi Suudi Arabistan’ın ABD’nin "sarsılmaz partneri" olarak kalacağını söyledi. ABD Başkanı, Riyad'la askeri anlaşmaları askıya almanın "ahmakça" olacağını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Russland Konflikt Krim Ukraine | Ukrainische Schiffe im Hafen von Kerch (picture-alliance/dpa/Sputnik/A. Malgavko)

Alman hükümeti: Rusya-Ukrayna gerginliği endişe verici

Azak Denizi'nde tansyionun yükselmesine Almanya'dan tepki geldi. Alman hükümeti taraflara gerginliği yatıştırma çağrısı yaptı.  

FOTO-GALERİ

Rotes Eichhörnchen vor einem Baum (Florian Möllers)

Fındık saklama stratejisi beyni büyütüyor

Bilim insanları sincapların fındık saklama stratejisini inceledi. Buna göre bazı sincapların beyni sonbaharda daha büyük 