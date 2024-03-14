Velayet hakkı ihlal edilerek kaçırılan çocuklar

Federal Adalet Dairesi (BfJ), Almanya'da bir çocuğun velayet hakkı ihlal edilerek ebeveynden biri tarafından yaşadığı ülkeden kaçırıldığı dosyalarla ilgili açıklama yaptı. Buna göre daire, 2023 yılında toplam 527 yeni dosya işleme aldı. Bunlardan 437'si ebeveynden birinin çocuğu kaçırma vakası, 90'ı ise ebeveynden birinin diğerine çocuğu göstermeme vakası oldu.

Sayılar, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesine taraf ülkeler arasında meydana gelen çocuk kaçırma vakalarını kapsıyor. Bonn'da bulunan Federal Adalet Dairesi, sözleşmenin Almanya'da uygulanmasında merkezî makam rolünü üstleniyor. Daire, uluslararası velayet anlaşmazlığı davalarında hukuka aykırı bir biçimde bir başka ülkeye götürülen ya da gösterilmeyen çocuklarla ilgili hak sahibi anne ya da babaların taleplerinin geçerlilik kazanmasında istişari ve destekleyici rol oynuyor.

Türkiye en önemli partner ülke

Sözleşmeye taraf ülkeler arasında Almanya, dosya sayısı bakımından Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den sonra üçüncü sırada geliyor. BfJ verilerine göre "çocuğu kaçıran ebeveynin büyük çoğunluğunu anneler oluşturuyor." 2023 yılında işleme alınan 437 vakadan 236'sında çocuklar Almanya'dan bir başka sözleşmeye taraf ülkeye, 201 vakada ise bir başka sözleşmeye taraf ülkeden Almanya'ya kaçırıldı. Dosya sayılarında 43 ile Ukrayna ilk sırada. Onu 38 ile Türkiye ve 35 ile Polonya takip ediyor. Bir başka sözleşme ülkesine iletilen taleplerde 29 dosya ile Türkiye en önemli partner ülke. Bir başka sözleşme ülkesinden gelen taleplerde ise 33 dosya ile Ukrayna ve 17 dosya ile Polonya bulunuyor.

Uluslararası sözleşmenin amacı, hukuka aykırı bir biçimde bir başka ülkeye götürülmeleri ya da alıkonmaları halinde çocukları bunun olumsuz sonuçlarından korumak. BfJ, "Kaçırılan çocuklar olabildiğince hızlı bir biçimde mutat meskenlerine geri getirilmeli" diyor. Daire hem istişari hem de destekleyici şekilde görev yapıyor. Dairenin müdahalesi mecburi değil, dolayısıyla açıklanan sayılar çocuk kaçırma olaylarında toplam sayıları ifade etmiyor.

DW, dpa / EC, AÜ

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