Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin'ın faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından, nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şirketin CEO'su İlker Baş'ın dün gece gözaltına alınmasından sonra bu sabah da şirketin üç çalışanı daha gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan'da "Şirketin faaliyetini durdurduğu ve yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine, söz konusu olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılmış olup, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

Faaliyetlerini durdurmuştu

Vebitcoin, internet sitesinden dün yaptığı açıklamada, içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini duyurmuştu.

Firmadan kapanmaya ilişkin yapılan açıklama da şu ifadelere yer verilmişti: "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

Kullanıcıların 18 Nisan'dan bu yana sistemdeki yatırımlarını çekemediklerine ilişkin şikayetlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görülmüştü.

Thodex soruşturmasında 62 gözaltı

Vebitcoin yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmadan önce, kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolar (kripto varlık) dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatılmış, bu arada 62 şirket çalışanı da gözaltına alınmıştı. Thodex ile ilgili gelişmeler nedeniyle kripto para borsalarında işlem yapanlar endişe yaşarken, online dijital varlık alım satım platformlarının güvenilirliği büyük ölçüde sorgulanmaya başladı.

DHA,ANKA/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe