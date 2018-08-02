 Vatikan′dan çocuk istismarı skandalına tepki: Utanç duyuyoruz | DÜNYA | DW | 17.08.2018

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DÜNYA

Vatikan'dan çocuk istismarı skandalına tepki: Utanç duyuyoruz

Vatikan, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 300'ün üzerinde Katolik rahibin binin üzerinde çocuğu istismar etmesini utanç olarak değerlendirdi. Katolik Kilisesi, "suçlular ve göz yumanlar yargılanmalı" dedi.

Vatikan Papst Franziskus (picture-alliance/AP Photo/A. Medichini)

Vatikan, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 300'ün üzerinde Katolik rahibin binin üzerinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkarılması üzerine açıklama yaptı. Roma Katolik Kilisesi, "Utanç ve üzüntü" olmak üzere söylenebilecek iki kelime olduğunu belirtti.

Vatikan'dan Perşembe akşamı yapılan açıklamada, "Kurbanlar, Papa'nın yanlarında olduğunu bilmeli" ifadesi kullanıldı. Açıklamayı yapan Vatikan sözcüsü Greg Burke, kurbanların Papa Françesko için "öncelik" olduğunu söyleyerek, Katolik Kilisesi'nin geçmişten "ağır dersler" çıkarması gerektiğine dikkat çekti. Vatikan sözcüsü, çocuklara cinsel istismarda bulunanlar ve aynı zamanda bu istismara göz yumanların da yargılanması gerektiğini iade etti.

Greg Burke, Pensilvanya'daki soruşturma komisyonunun çalışmalarının büyük bir ciddiyetle takip edildiğini ifade ederek, cinsel istismar vakalarının bildirilmesinin önemini vurguladı.

Burke aynı zamanda ABD'de açıklanan raporda cinsel istismar vakalarının çoğunluğunun 2002 yılı öncesinde olduğu ve bu durumun da Katolik Kilisesi'nin cinsel istismara karşı aldığı önlemlerin, vakaların sayısını azalttığını desteklediğini belirtti.

Pensilvanya'da başsavcının konuşmasına istismar kurbanları da katıldı

Pensilvanya'da başsavcının konuşmasına istismar kurbanları da katıldı

"Pensilvanya Katolik Kilisesi örtbas etti"

Pensilvanya eyaleti başsavcısı Josh Shapiro Çarşamba günü açıkladığı raporda, 300'ün üzerinde Katolik rahibin 70 yıldır binin üzerinde çocuğu istismar ettiklerinin tespit edildiğini belirtmişti.

Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro "Rahipler küçük kız ve erkek çocuklarına tecavüz etti ve onları korumakla yükümlü olan Tanrı'nın insanları sadece bir şey yapmamakla kalmadı aynı zamanda on yıllarca bu suçları ört bas etti" diye konuşmuştu.

Çok sayıda görgü tanığı ve kilise içi 500 milyon belgeye dayandırılan raporda, istismar edilen çocukların büyük bölümünün erkek çocuğu olduğu ve ergenlik çağına ulaşmamış olduğuna dikkat çekilmişti.

DW,AFP,KNA/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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