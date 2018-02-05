 Vatikan idam cezasını kaldırıyor | DÜNYA | DW | 02.08.2018

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DÜNYA

Vatikan idam cezasını kaldırıyor

Vatikan "insan onurunun dokunulmazlığını" ihlal eden idam cezasının Katolik inanç ve ibadet kılavuzundan çıkarılacağını açıkladı. Katolik Kilisesi'nin idam cezasının tüm dünyada kaldırılmasına ön ayak olacağı belirtildi.

Balkon-Galerie Papst Franziskus 2013 (picture alliance/dpa/M. Kappe)

Papa Françesko, Roma Katolik Kilisesi'nin idam cezasına karşı tutumunu sertleştirdi. Vatikan'dan yapılan açıklamada, ölüm cezasının Katolik inanç ve ibadet kılavuzundan çıkarıldığı belirtildi.

Perşembe günü Vatikan'dan yapılan açıklamada, idamın hangi şartta olursa olsun "insan onurunun dokunulmazlığını" ihlal ettiği belirtilerek, idam cezasının artık kateşizm içinde yer almayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Katolik Kilisesi'nin "kararlı bir şekilde" idam cezasının tüm dünyada kaldırılması için ön ayak olacağı da belirtildi.

Vatikan bugüne kadar idam cezasının hukuki ve düzenli bir  yargı süreci sonrasında ağır bir suça karşılık devreye sokulduğuna dikkat çekti. Ancak günümüzde insan onurunun dokunulmaz olduğuna dair bilincin geliştiğinin vurgulandığı açıklamada, insan onurunun ağır bir suç işlenmesi durumunda da var olmaya devam ettiği ifade edildi.

Katolik Kilisesi bugüne kadar ağır suçların işlendiği vakalarda idam cezasına izin veriyordu. Kilisenin idam cezasına karşı tutum değişikliği 2005 yılında hayatını kaybeden Papa 2'nci Jean Paul döneminde başlamıştı. 

Katolik Kilisesi'nin idam cezasına yönelik yeni düzenlemesinin, ABD gibi birçok Katoliğin idam cezasından yana olduğu ve idam cezasının uygulanmaya devam edildiği ülkelerde tepkiyle karşılanabileceği belirtiliyor. 

 

DW, dpa, rtr/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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