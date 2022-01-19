Vatandaş TBMM'den “adalet ve güvenlik” istedi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vatandaşların hak ihlallerinin giderilmesi amacıyla TBMM Dilekçe Komisyonu'na yaptığı başvurulara ilişkin istatistikleri Meclis gündemine taşıdı. Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yönelttiği yazılı soru önergesinde 24, 25, 26 ve 27. yasama döneminde komisyona yapılan başvuruların hangi hak ihlallerini içerdiğini sordu. Gergerlioğlu, ayrıca başvurular sonucunda ne gibi işlemler yapıldığını, savcılıklara suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığını da sordu.

Başvuruların 439’u milletvekillerinden

Şentop, yanıtında yalnızca 27. yasama dönemine ilişkin verilere yer verdi. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle paylaşılan verilere göre, bu yasama döneminde komisyona yapılan başvuru sayısı 21 bin 554’e ulaştı. “Adalet ve güvenlik” başlığı altında yapılan başvuru sayısı ise ilk kez diğer başlıkların önüne geçti ve ilk sırada yer aldı. “Öteki İstek ve Dilekler” başlığı ikinci sırada, “İhbar ve Şikayetler” başlığı ise üçüncü sırada yer aldı. Başvuruların 439’u ise milletvekillerinden geldi. Bu yasama döneminde Dilekçe Komisyonu tarafından herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadı. Komisyon, altı kez yerinde incelemede bulundu ancak hak ihlalinin tespitine yönelik bir çalışma yapılmadı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu

"Toplumsal ve sosyolojik evrimi görüyoruz”

Önceki dönemlerle karşılaştırma yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Tabloyu incelediğimizde toplumsal ve sosyolojik sorunlarla ilgili bir evrimi görüyoruz” dedi. Gergerlioğlu, şunları söyledi: "24. dönemde kültür, eğitim, personel ve kişisel talepler ön plandayken, 25’te kişisel talepler, personel, kültür ve eğitim yine aynı, sıralama değişse de ilk üç farklı değil. Ama sonrasında 26. dönemde kişisel talepler, milli savunma, adalet ve güvenlik olarak değişiyor. Adalet ve güvenlik 26. dönemde üçüncü sırada. 27. dönemde ilk önce ikinci sıraya çıkıyor, daha sonra birinci sıraya çıkıyor. Bu ne demek? Dönemler içinde adalet talebi artmış.”

“Demokrasi ve hukuktan uzaklaşılıyor”

Adalet ve güvenliğin, yurttaşların artık en önemli ihtiyaçları arasında yer aldığına dikkat çeken Gergerlioğlu, “Genel olarak bir demokrasiden uzaklaşma hadisesi, hukuktan uzaklaşma, hukukun üstünlüğü ilkelerinden uzaklaşma hadisesini gösteriyor” dedi. Ortaya çıkan istatistiklerin bu açıdan önem taşıdığını vurgulayan Gergerlioğlu, “Peki adalet ve güvenlik ön plana geçti de, adalet ve güvenlikle ilgili sorunları halledebildiniz mi? Türkiye’de insanlar adalet talebinden vazgeçti mi? Tatminkâr bir durum oluşturabildiniz mi Meclis olarak?” sorusunu yöneltti. Adalet ve güvenlikle ilgili sorunların çözülemediğini savunan Gergerlioğlu, Türkiye’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile ilgili uluslararası endekslerde sürekli geriye gittiğini söyledi. Gergerlioğlu, “Ülkemizde, demek ki adalet ve güven açısından son derece kötüye giden bir tablo var” dedi.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe