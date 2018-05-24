 Vatan gazetesi artık basılmayacak | TÜRKİYE | DW | 31.10.2018

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TÜRKİYE

Vatan gazetesi artık basılmayacak

Demirören Medya Grubu, Vatan gazetesinin 31 Ekim'de son baskısını yaptığını duyurdu. Gazete artık Milliyet'in hafta sonu eki olarak yayın hayatına devam edecek. Gazetevatan.com ise yayınını sürdürecek.

Türkei Wahl Tageszeitung (Getty Images/AFP/O. Kose)

Demirören Medya Grubu, 2002 yılından bu yana basılan Vatan gazetesinin 1 Kasım 2018 itibarıyla e-gazete ve Milliyet gazetesinin hafta sonu eki olarak okuyucuyla buluşacağını duyurdu. Söz konusu kararın, "yeniden yapılandırma kapsamında" alındığı ve Gazetevatan.com'un yayın hayatına devam edeceği açıklandı.

Demirören Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada, "Kurulduğu günden bugüne kadar özgün çizgisi ile özellikle genç okuyucuların ilgisini çekmeyi başaran Vatan gazetesinin dijital uygulamalarının genç kuşağın bu mecralardaki favorilerinden biri olmayı sürdüreceğine eminiz. Bu stratejik kararımızın yaratacağı ek imkanlar Gazetevatan.com’un daha da güçlü bir şekilde yayıncılık yapmasını sağlayacaktır" denildi.

Demirören Holding 5 ay önce yalanlamıştı

Demirören Holding'in aralarında Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D televizyonlarının da bulunduğu yayın organlarını Doğan Medya Grubu'ndan satın almasının ardından Vatan gazetesini kapatma kararı alabileceğine dair iddialar bir süredir gündemdeydi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, geçen Mayıs ayında DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimleri sonrası AKP'nin iktidarda kalması hâlinde; Demirören Holding'in "zarar eden kurumlar olan" Milliyet ve Vatan gazetelerini kapatabileceğini söylemişti.

Demirören Medya Holding ise TGS Başkanı Durmuş'un sözlerine yazılı açıklamayla yanıt vermişti. İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, "68 yıllık geçmişi ile Türk basınının en önemli yayınlarından biri olan Milliyet Gazetesi ve 16 yıldır özgün çizgisi ile özellikle genç okurların tercihi haline gelen Vatan Gazetesi, Demirören Medya Holding çatısı altında yayın hayatına aynen devam edecektir. Bu yayınların geleceğine yönelik farklı bir tasarrufumuz söz konusu değildir" açıklamasında bulunmuştu.

Vatan gazetesinin Demirören Grubu'na geçiş süreci

Doğan Medya Grubu, 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini Demirören ve Karacan gruplarının ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık’a satmıştı. Satışın gerçekleştiği dönemde Doğan Grubu, hem Maliye Bakanlığı hem de Rekabet Kurumu tarafından kesilen ağır para cezalarının baskısı altındaydı. Satıştan kısa süre sonra anlaşmazlığa düşen Demirören ve Karacan grupları mahkemelik oldu. Mahkeme kararıyla bir dönem kayyum atanan Milliyet ve Vatan gazeteleri daha sonra tamamen Demirören Grubu'nun oldu.

DW/CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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