Varto ve Bulanık eş belediye başkanları gözaltına alındı

HDP kayyumlara karşı "yeni yol" arayışında

AKP’nin kayyum politikası ile 24 belediyesini kaybeden HDP, yarın tüm bileşenleri ile bir araya gelerek belediyelerden ve TBMM'den çekilme dahil kendisine yeni bir yol çizmeyi tartışacak. (19.11.2019)