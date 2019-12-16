 Varto ve Bulanık eş belediye başkanları gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 17.12.2019

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TÜRKİYE

Varto ve Bulanık eş belediye başkanları gözaltına alındı

Muş'un Varto ve Bulanık ilçelerinin HDP'li eş belediye başkanları gözaltına alındı.

HDP'nin İstanbul İl Örgütü (Arşiv)

HDP'nin İstanbul İl Örgütü (Arşiv)

Muş'un Varto ilçesinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) eş belediye başkanları Ülkü Karaaslan ile Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alındı.

Karaaslan ile Yalçın'ın bu sabah evlerinde gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyete götürülen Karaaslan ve Yalçın'ın işlemleri devam ederken, polis, belediye binasında aramalar yaptı. Belediye binasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bulanık'da da eş başkanlar gözaltında

Muş'un HDP'li Bulanık eş belediye başkanları Adnan Topçu ile Eylem Saruca da bu sabah haklarındaki terör soruşturması kapsamında evlerinde gözaltına alındılar. Emniyete götürülen Adnan Topçu ve Eylem Saruca'nın işlemleri devam ediyor. Bulanık Belediyesi önünde geniş güvenlik önlemi alırken, bina içerisindeki aramalar sürüyor.

DHA/TY,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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