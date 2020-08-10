Varhelyi'den Ankara'ya "geri adım" suçlaması

Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreciyle ilgili Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte, "Türkiye ile üyelik müzakereleri pratikte durmuş vaziyette. Zira son zamanlarda bir ilerleme kaydedilmediği gibi geri adım atıldı" dedi.

Üyelik müzakerelerinde gelinen noktadan büyük ölçüde Türkiye'nin sorumlu olduğunu savunan Varhelyi, gazetenin, "Türkiye'nin geri adım atması mı üyelik müzakerelerini gerçek olmayan bir hale getirdi, yoksa gerçek olmayan bir hale gelen üyelik müzakereleri mi Türkiye'nin geri adımlar atmasına yol açtı?" şeklindeki sorusuna ise, "Sanırım ikisi de. Ama bu öncelikle Türkiye'nin yapması gerekenleri yapmaması ve geri adımlar atmasına bağlı" yanıtını verdi.

Üye olmak isteyen ülkenin "dönüştürücü gücünü geliştirmesi" gerektiğini ifade eden Macar siyasetçi Varhelyi, "Üyelik sürecinin kendisinin dönüştürücü bir doğası yoktur, bir üçüncü ülkenin AB'ye üye olma azmi dönüştürücü gücü geliştirmelidir. Böylece ülkeyi değiştirecek reformlar meydana gelir" diye konuştu.

Varhelyi, AB'ye katılmak isteyen ülkelerin güvenilir kurumlara sahip olması ve demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıkların korunmasını garanti altına alması gerektiğinin altını çizdi. Varhelyi katılım sürecinde katı ancak adil koşullar bulunduğunu ve bunların temelinde hukukun üstünlüğünün yer aldığını kaydetti.

Türkiye 1963 yılında AB'nin o zamanki adı olan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşması imzalamış, 1987 yılında tam üyeliğe başvurmuştu. 1999 yılında AB üyeleri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye, 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başladı. Müzakereler hukuken devam etse de fiilen tıkanmış durumda.

DW/TY,SSB

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