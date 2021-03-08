Van’da tutuklanan gazeteciler için tahliye kararı

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Van'da iki köylünün helikopterden atıldıkları iddiasını haberleştirdikten sonra tutuklanan gazeteciler Adnan Bilen, Nazan Sala, Cemil Uğur ve Şehriban Abi’nin tahliyesine karar verdi.

9 Ekim’de tutuklanan Mezopotamya Haber Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Jinnews muhabiri Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala ile tutuksuz yargılanan Mezopotamya Ajansı Muhabiri Zeynep Durgut hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması yöneltilen gazetecilerin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Basın kartı da suç delili sayılmıştı

İddianamede gazetecilerin evlerine yapılan operasyonlarda ele geçirilen materyallere de yer verilmişti. Gazeteci Adnan Bilen'in dijital materyallerinde Abdullah Öcalan ve PKK flamasının bulunduğunu ifade eden savcı, ajandasında ise bir suç unsuruna rastlanmadığını kaydetmiş, Bilen’in teknik takibe takılan konuşmalarında da, haber yapmak için görüşme gerçekleştirirken kendini Mezopotamya Haber Ajansı’nda gazeteci olarak tanıttığının tespit edildiği yer almıştı.

İddianameyi hazırlayan savcı, gazeteci Şehriban Abi’nin evinde yapılan aramada ele geçirilen çalıştığı ajansın basın kartını da suç delili olarak saymıştı.

Duruşmaya pandemi nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan gazeteciler kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Gazeteciler hakkında ayda bir imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri kararı verilirken, bir sonraki duruşmanın 2 Temmuz’da görülmesi kararlaştırıldı.

DW / SÖ,EC

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