Van’da göçmen teknesi battı: 6 ölü

Van’ın Gevaş ilçesinden Van Gölü'ne açıldığı 27 Haziran’dan bu yana haber alınamayan ve 60 kişiyi taşıdığı düşünülen göçmen teknesinden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Helikopterlerin ve arama kurtarma botları ile arama kurtarma çalışmaları devam ederken 55-60 kişiyi taşıdığı düşünülen teknenin fırtınalı hava koşulları sebebiyle battığı belirtiliyor.

Olayın üzerine bugün kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havaalanında gazetecilere açıklama yaptı. Soylu, 28 Haziran’da saat 18.00’da bir muhtarın ihbarı sonucu Van Gölü'nde bir teknenin battığı haberini aldıklarını, bunun üzerine arama çalışmalarına başladıklarını söyledi ve gemiden kurtulan bir kişinin verdiği bilgi üzeriden batan teknede 55-60 kişinin bulunduğunu düşündüklerini söyledi.

"İlgili teknenin 110-120 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Yeri henüz tespit edilmiş değil. Sadece battığı bölgenin o derinlikte olduğu konusunda bir değerlendirmesi var ilgili ekiplerimizin” diyen Soylu, olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını da ekledi.

Türkiye meydası batan teknedeki göçmenlerin Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olabileceğini belirtiyor.

Van özellikle İran üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalışan göçmenlerin rotası. Geçen yıl yine Van Gölü'nde bir teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi kurtulmuştu.

İnsan kaçakçılarının polis kontrol noktalarını aşmak amacıyla göçmenleri Van Gölü üzerinden tekneyle taşımayı seçtikleri tahmin ediliyor.

DW, AP, DHA / DBN

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