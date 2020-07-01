 Van’da göçmen teknesi battı: 6 ölü | TÜRKİYE | DW | 01.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Van’da göçmen teknesi battı: 6 ölü

60’a yakın göçmeni taşıdığı belirtilen tekne Van Gölü’nde battı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken altı kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

default

Van’ın Gevaş ilçesinden Van Gölü'ne açıldığı 27 Haziran’dan bu yana haber alınamayan ve 60 kişiyi taşıdığı düşünülen göçmen teknesinden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Helikopterlerin ve arama kurtarma botları ile arama kurtarma çalışmaları devam ederken 55-60 kişiyi taşıdığı düşünülen teknenin fırtınalı hava koşulları sebebiyle battığı belirtiliyor.

Olayın üzerine bugün kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havaalanında gazetecilere açıklama yaptı. Soylu, 28 Haziran’da saat 18.00’da bir muhtarın ihbarı sonucu Van Gölü'nde bir teknenin battığı haberini aldıklarını, bunun üzerine arama çalışmalarına başladıklarını söyledi ve gemiden kurtulan bir kişinin verdiği bilgi üzeriden batan teknede 55-60 kişinin bulunduğunu düşündüklerini söyledi. 

"İlgili teknenin 110-120 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Yeri henüz tespit edilmiş değil. Sadece battığı bölgenin o derinlikte olduğu konusunda bir değerlendirmesi var ilgili ekiplerimizin” diyen Soylu, olayla  ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını da ekledi.

Türkiye meydası batan teknedeki göçmenlerin Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olabileceğini belirtiyor.

Van özellikle İran üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalışan göçmenlerin rotası. Geçen yıl yine Van Gölü'nde bir teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi kurtulmuştu.

İnsan kaçakçılarının polis kontrol noktalarını aşmak amacıyla göçmenleri Van Gölü üzerinden tekneyle taşımayı seçtikleri tahmin ediliyor.

DW, AP, DHA / DBN

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çeşme açıklarında sığınmacı teknesi battı: 11 ölü

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucunda 8’i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. (12.01.2020)  

İyonya Denizi’nde sığınmacı teknesi battı

Adriyatik ile Akdeniz arasındaki İyonya Denizi’nde sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucunda en az 12 kişi hayatını kaybetti. (11.01.2020)  

Ölüm dalgalar arasında bekliyor

Akdeniz, mülteciler için giderek tehlikeli hale geliyor. Son olarak Libya sahil güvenliği yardım bekleyen mültecileri denizde bıraktı. Yardım kuruluşları Libya’yı yardım yükümlülüğüne uymamakla suçluyor. (19.07.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Ai Weiwei’den dev sığınmacı teknesi  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak

Albayrak Ailesi'ne hakaret edenler gözaltında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak’a yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlarda bulunan kişilerden bir kısmı gözaltına alındı. Albayrak'a yönelik hakaret tepkilere yol açtı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    