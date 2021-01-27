Van'da etkinliklere neden izin verilmiyor?

Türkiye’de, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek, anayasal bir hak olmasına rağmen, Van'da bu hak tam bin 527 gündür kullanılamıyor.

Pandemi nedeniyle Türkiye genelinde son bir yıldır yapılamayan açık hava toplantıları ve etkinlikler Van’da 2016’dan beri yasak.

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