Van'da etkinliklere neden izin verilmiyor?

Türkiye'de 2018 yılında OHAL'in kalkmasına rağmen, Van’da, Kasım 2016’da ilan edilen etkinlik yasağı hâlâ devam ediyor. Toplantı ve gösteri hakkının anayasada güvence altına alındığı Türkiye’de bu yasak hukuki mi?
Türkiye’de, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek, anayasal bir hak olmasına rağmen, Van'da bu hak tam bin 527 gündür kullanılamıyor.
Pandemi nedeniyle Türkiye genelinde son bir yıldır yapılamayan açık hava toplantıları ve etkinlikler Van’da 2016’dan beri yasak.
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