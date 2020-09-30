 Van′da dört gazeteci gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 06.10.2020

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TÜRKİYE

Van'da dört gazeteci gözaltına alındı

Van'da bu sabah düzenlenen operasyonda dört gazeteci gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki gazetecinin helikopterden atıldıkları iddia edilen iki vatandaşla ilgili haber yaptığı belirtildi.

Basın özgürlüğü ihlallerine karşı İstanbul'da düzenlenen bir gösteri (Arşiv)

Basın özgürlüğü ihlallerine karşı İstanbul'da düzenlenen bir gösteri (Arşiv)

Van'da bu sabah bazı basın çalışanları ve haber merkezlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda dört gazeteci gözaltına alındı.

Gözaltına alınan gazetecilerin Mezopotamya Ajansı'nda (MA) görevli Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve muhabir Nazan Sala olduğu ögrenildi.

MA'dan yapılan açıklamada ajansa bağlı iki muhabirin, gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıkları iddia edilen Servet Turgut ve Osman Şiban ile ilgili haber yaptıkları belirtildi.

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İki köylünün helikopterden atıldığı iddiası meclis gündeminde

Açıklamada, "Servet Turgut ve Osman Şiban’ın helikopterden atıldıklarını hastane raporuyla belgeleyen ve olaya dair bilgileri kamuoyunun gündemine getiren Mezopotamya Ajansı Van Bürosu muhabirlerinin evlerine baskın düzenleyen polisler, 4 gazeteciyi gözaltına aldı" ifadelerine yer verildi.

Helikopterden atıldığı belirtilen Turgut, 20 gün yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi vermiş ve sonrasında yaşamını yitirmişti. Osman Şiban'ın tedaviisi ise sürüyor. Van Valiliği, olaya dair yayın yasağı kararı vermişti.

DW/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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