Van'da Abdullah Zeydan gerilimi büyüyor

Van'da seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 55,68'lik oy oranıyla kazanan Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasına tepkiler büyüyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine seçilme hakkının geri alınmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklama yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bugün örneğine çok az rastlanılan bir durumla karşı karşıyayız. Sadece bize uygulanan bugüne kadar uygulanmamış bir yöntemle karşı karşıyayız. Daha önce kayyumlar aracılığıyla yapılan bu darbe şimdi, yargı eliyle, mevcut yasalar eliyle yapılmaya çalışılıyor" dedi.

Van'daki seçimlerde DEM Parti'nin tüm ilçeleri ve büyükşehri aldığını hatırlatan Bakırhan, "Belli ki bu birilerini rahatsız ediyor. Adalet Bakanlığı eliyle halkın iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Bu bir siyasi darbedir. Buna son verilmesi gerekiyor. Yaklaşık iki dönemdir Kürt halkının iradesine atanan kayyumların sonucunu gördük. Kaybedenler kayyumcu zihniyet oldu. Kayyum atayanlar oldu. Kazanan halkımız oldu. Kayyum atanan bütün belediyelerimizdeki kayyumları gönderdiler. Demek ki kayyum atamakla, irade gasp etmekle, ikili bir hukukla toplumun iradesi, istekleri değiştirilemiyor. Hukuk hükümleri çok açıktır" diye konuştu.

Erdoğan'a çağrı: Halkın iradesine saygı gösterin

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçları belli olduktan sonra yaptığı konuşmada halkın iradesine ve sandık sonuçlarına saygı duyacaklarını söylediğini hatırlatarak, "Ne oldu hemen bir gün sonra ne değişti? Van halkının gasp edilen iradesi, halkın iradesi değil mi? Kendisine söylediği sözleri hatırlaması gerektiğini söylüyoruz. Kürt illerinde ikili bir hukuk ve demokrasi uygulanıyor. Artık buna yeter diyoruz. YSK üyelerini duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu, içinde biraz demokrasi kırıntısı kalmış herkesin sorunudur" dedi.

Abdullah Zeydan Fotoğraf: DHA

Hatimoğulları da Erdoğan'a seslenerek, "Buradan çağrımızı yeniliyoruz. Sözünüzün arkasında durun Erdoğan. Halkın iradesine saygı gösterin. Konya seçmeni ile Van seçmeni arasında nasıl bir fark var? Bu farkı sözde hukuk eliyle ortandan kaldırmaya çalışmanız, adeta bir siyasi darbedir. Bu siyasi darbeye ne Kürt halkı, ne Van halkı, ne de Türkiye halkları, ne de Türkiye'deki demokrasi güçleri asla ve asla geçit vermeyecek. Hep birlikte bu siyasi darbenin karşısında duracağız. İktidar bu seçimlerde hezimet yaşamıştır. Bu hezimetin intikamını DEM'lilerden almaya kalkışırsa büyük yanılır. Bu hezimet yürütülen siyasetin sonucudur" diye konuştu.

Mahkemenin kararında temyiz beklenmedi

Zeydan 2021'de terör propagandası suçundan hüküm giydiği için seçilme hakkını kaybetmiş, ancak mahkeme 4 Nisan 2023 tarihinde bu suçtan kaynaklı memnu (yasaklanmış) haklarının geri verilmesine hükmetmişti. Mahkeme kararına yasal süre içinde itiraz gelmemiş ve Zeydan'ın adaylığı Yüksek Seçim Kurulunca da kabul edilmişti.

Adalet Bakanlığı'nın seçimlerden üç gün önce yaptığı itiraz üzerine mahkeme aynı gün, 29 Mart'ta Zeydan'a haklarının geri verilmesi yönünde kendi verdiği kararı geri almıştı. Bunun üzerine mazbata, seçimde ikinci gelen AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a verildi. Mahkemenin tutumunu eleştirenler, karara Yargıtay'da temyiz yolu açık olmasına rağmen bu sürecin beklenmemesini eleştiriyor.

Zeydan'ın seçilme hakkının elinden alınmasına karşı Van'ın yanı sıra Diyarbakır ve Şırnak gibi çeşitli illerde protesto gösterileri düzenlendi. Yer yer polisin müdahale ettiği gösterilerde gözaltına alınanlar oldu.

Başak Demirtaş: Yarın ben de Van'dayım

DEM'in selefi Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasına tepki gösterdi. Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Van halkının kararına müdahale asla ama asla kabul edilemez. Herkes halk iradesine saygı duymalı, herkes halkın kararını savunmalı. Halk iradesinin yanında olmak için yarın ben de Van'dayım" dedi.

CHP'li Özel ve İmamoğlu'ndan tepki

Van'da yaşananlara Cumhuriyet Halk Partisi de tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İkinci olana mazbata verme rezaleti Van halkının iradesine pusu kurmaktır. Van halkının iradesine saygılı olmak hepimizin boynunun borcudur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yaptığı balkon konuşmasında sonuçlara saygılı davranacağı şeklindeki sözünü hatırlatan Özel, "Orada öyle konuşup da sonra rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı verme rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur" dedi.

Özgür Özel Fotoğraf: Alp Eren Kaya/ANKA

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da hükümeti ve yargıyı halkın iradesine saygı duymaya çağırdı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız. Milli iradenin üstünlüğü Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terkedip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

DW,ANKA / BK,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?