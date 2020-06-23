 Van′da 5.4 büyüklüğünde deprem | TÜRKİYE | DW | 25.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, civar köylerde bazı evlerde hafif hasar tespit edildi. Depremde can kaybı olmadı.

Deprem Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz köyündeki bazı evlerde hasara yol açtı

Deprem Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz köyündeki bazı evlerde hasara yol açtı

Van'ın Özalp ilçesinde saat 13.03'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre birkaç evde hafif hasar oluştu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5.4 büyüklüğündeki ve 6,96 kilometre derinliğindeki deprem çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin olarak Twitter üzerinden "Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var" açıklamasında bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez depremin ardından yaptığı açıklamada,

"Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramalarda bir köyümüzde bir evin kısmen yıkıldığını, bunun dışında herhangi bir can ve kal kaybı olmadığını ama bazı köylerde hasar gören evlerin olduğunun ilk bilgilerini aldık.

Ekiplerimiz sahaya doğru hareket ettiler. Hasar tespit çalışmalarına başlandı” dedi. Depremin ardından bölgeye, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleriyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Birkaç evde hasar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Twitter üzerinden "ilk belirlemelere göre Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesi'ndeki birkaç evde hasar oluştuğunu" duyurdu.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri olan Elaçmaz Mahallesi'ndeki, bazı ev ve ahırların kısmen yıkıldığı, bazı evlerin ise duvarlarında derin çatlaklar oluştuğu belirtildi. Depremde can kaybı yaşanmadı.

Türkei Van | Erdbeben | Epizentrum

"Van yöresine dikkat diyordum"

Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin "muhtemelen Erciş Fayının doğuya doğru uzantısı ve Hasan-Timur fay zonunun güneyinde" meydana geldiğini söyledi. Bilim Akademisi üyesi Görür, Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Bir müddet önce bu faylarda Başkale fayının kesim bölgesinde ve Türkiye İran sınırında çok sayıda depremler oluyordu. Ben de o zaman stres transferini gözetererek, tweetlerimde Van yöresine dikkat diyordum. Sanırım bu deprem sözünü ettiğimiz etkileşimin sonucu" ifadesini kullandı.

İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde Şubat sonu meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedilmiş ve Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Elazığ'da ocak ayında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirmişti.

DHA,DW/JD,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Polizei stoppt Protestmarsch von Anwälten in Ankara

Baroların oturma eylemi bütün gece sürdü 23.06.2020

Baroların savunma yürüyüşünde polis engeliyle karşılaşması sonucu başlattığı oturma eylemi dün gece devam etti. Baro başkanları bütün gece gelişmeleri sosyal medyadan paylaştı.

Türkei Logo der HDP

HDP’li beş belediyeye daha kayyum atandı 15.05.2020

Iğdır, Siirt, Baykan, Kurtalan ve Muş'un Altınova'nın HDP’li belediye başkanları gözaltına alındı. Belediye başkanlarının yerlerine kayyum atandı. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, kayyumlara tepki gösterdi.

Turkei Van | Erdbeben an der Grenze Iran- türkischen Grenze

İran merkezli depremde Van’da 9 kişi hayatını kaybetti 23.02.2020

İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem Van'ı da etkiledi. Van’ın Başkale ilçesindeki köylerde 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Terkoğlu: Kaldığımız yerden bıraktığımız gibi devam edeceğiz

MİT haberi davasının ilk duruşmasında haklarında tahliye kararı verilen Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik cezaevinden salıverildi. Terkoğlu, "Biz kaldığımız yerden, bıraktığımız gibi devam edeceğiz" dedi.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma, bir diğer adıyla Dünya Tütüne Hayır Günü. DSÖ’ye göre, tütün kullanıcılarının en az yarısı bu bağımlılık yüzünden ölüyor. Peki Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  