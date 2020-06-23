Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Özalp ilçesinde saat 13.03'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre birkaç evde hafif hasar oluştu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5.4 büyüklüğündeki ve 6,96 kilometre derinliğindeki deprem çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin olarak Twitter üzerinden "Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var" açıklamasında bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez depremin ardından yaptığı açıklamada,

"Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramalarda bir köyümüzde bir evin kısmen yıkıldığını, bunun dışında herhangi bir can ve kal kaybı olmadığını ama bazı köylerde hasar gören evlerin olduğunun ilk bilgilerini aldık.

Ekiplerimiz sahaya doğru hareket ettiler. Hasar tespit çalışmalarına başlandı” dedi. Depremin ardından bölgeye, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleriyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Birkaç evde hasar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Twitter üzerinden "ilk belirlemelere göre Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesi'ndeki birkaç evde hasar oluştuğunu" duyurdu.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri olan Elaçmaz Mahallesi'ndeki, bazı ev ve ahırların kısmen yıkıldığı, bazı evlerin ise duvarlarında derin çatlaklar oluştuğu belirtildi. Depremde can kaybı yaşanmadı.

"Van yöresine dikkat diyordum"

Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin "muhtemelen Erciş Fayının doğuya doğru uzantısı ve Hasan-Timur fay zonunun güneyinde" meydana geldiğini söyledi. Bilim Akademisi üyesi Görür, Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Bir müddet önce bu faylarda Başkale fayının kesim bölgesinde ve Türkiye İran sınırında çok sayıda depremler oluyordu. Ben de o zaman stres transferini gözetererek, tweetlerimde Van yöresine dikkat diyordum. Sanırım bu deprem sözünü ettiğimiz etkileşimin sonucu" ifadesini kullandı.

İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde Şubat sonu meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedilmiş ve Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Elazığ'da ocak ayında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirmişti.

DHA,DW/JD,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe