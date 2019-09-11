Van'da çığ felaketi: 33 ölü



Van-Bahçesaray karayolunda dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede tekrar çığ düştüğü bildirildi.

AFAD da ölü sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı. AFAD'ın son açıklamasında 53 kişinin de yaralı olduğu belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ölü sayısının artabileceğini söyledi. Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar da kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

AFAD'tan yapılan açıklamada olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 156 arama kurtarma personelinin 18 araçla alana sevk edildiği belirtildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 aracın da Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Van-Bahçesaray karayolunda ilk çığ dün akşam saatlerinde bir minibüsün düşmüş ve başlatılan çalışmalarda 8 kişi sağ kurtarılmış, 5 kişi ise hayatını kaybetmişti. İkinci çığ düşmeden önce çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyordu.

DHA / SSB,ÖA,HS

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