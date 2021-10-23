 Vanadokya | Kapadokya’nın Van′daki ikizini gördünüz mü? | MULTİMEDYA | DW | 23.10.2021

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MULTİMEDYA

Vanadokya | Kapadokya’nın Van'daki ikizini gördünüz mü?

Van’ın İran sınırındaki Yavuzlar köyü, milyonlarca yıllık peribacaları ile Doğu’nun Kapadokyası olarak biliniyor. Yöre halkının “Vanadokya” olarak adlandırdığı bölgede 17 bin peribacası bulunuyor. Bölge 2020'de “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi. Bölgedeki bilim insanları Vanadokya’nın 5 milyon ile 1,8 milyon yıl arasında tarihlenebilecek bir süreçte oluştuğu kanaatinde.

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