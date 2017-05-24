MULTİMEDYA

Van kahvaltısı nasıl hazırlanıyor?

Yaylalardan toplanan endemik bitkilerle yapılmış otlu peynir, yüksek rakımlı dağlardan elde edilen karakovan balı, un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan murtuğa, bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan kavut gibi 40’tan fazla çeşitten oluşan Van kahvaltısı hem göze hem mideye hitap ediyor. Peki, Van’da kahvaltı kültürü nasıl oluştu ve gelişti?