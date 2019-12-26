 Van Gölü′nde göçmenleri taşıyan tekne battı | TÜRKİYE | DW | 26.12.2019

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TÜRKİYE

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı

Van Gölü'nde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu yedi kişi hayatını kaybetti, 64 kişi ise kazadan kurtarıldı.

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Van Gölü'nde Bitlis'e bağlı Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bölgede, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu yedi kişi yaşamını yitirdi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Perşembe sabahı saat 02.30 ile 03.00 sularında Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan bölgede Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu" belirtildi. Açıklamada, beş kişinin kaza yerinde öldüğü, iki kişinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. 64 kişi ise kurtarıldı.

Valiliğin açıklamasında, "Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.  

Demirören Haber Ajansı (DHA), insan tacirlerinin kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü güzergahını kullandığını yazdı.

İran sınırına yakın olan Van, özellikle Avrupa'ya geçmen isteyen Afgan sığınmacıların güzergahı üzerinde bulunuyor.

DHA,dpa/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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